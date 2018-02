Jovenes ajedrecistas marplatenses fueron reconocidos en el Concejo

En el Concejo Deliberante de Mar del Plata, por iniciativa de la concejal por 1País Mercedes Morro, se llevó a cabo un reconocimiento a los jóvenes Benicio Cardozo y Stefano Martínez por su participación en los 12 Prix de Ajedrez 2017, realizados en nuestra ciudad bajo la organización de la Federación Marplatense de Ajedrez.

Acompañados por sus familiares y también el profesor Juan Roco, en representación de la FMA y como instructor de la Escuela de Ajedrez de UTHGRA MDP, los niños fueron distinguidos por el presidente del cuerpo deliberativo Guillermo Sáez Saralegui y Morro, además de contar con la presencia del concejal de 1País, Ariel Ciano.

El Ajedrez es una disciplina múltiple, es arte, es deporte y es actividad social. Es en este marco que desde hace varios años UTHGRA a nivel nacional, fomenta esta disciplina y acompaña a muchos niños en diferentes competencias, ya que favorece el desarrollo de actividades cognitivas como la memoria, la concentración, la habilidad para la resolución de problemas, entre otras. A su vez motiva la búsqueda de objetivos, desarrolla la paciencia, la tolerancia y el autocontrol.

Este año por primera vez UTHGRA será representada en los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles organizados por la Federación Argentina de Ajedrez, por nueve alumnos de las Escuelas Sindicales de Ajedrez.

Los campeonatos se llevarán a cabo del 9 al 13 de febrero en el “Ajedrez Stadium” ubicado en Vicente López, Buenos Aires. Las categorías que participan son Sub 8 años, Sub 10 años, Sub 12 años, Sub 14 años, Sub 16 años y Sub 18 años.