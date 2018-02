Castano afirmo que los controles de la CNRT bajaron la siniestralidad en las rutas

En el marco del , dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “se incrementaron los controles en un 132%, respecto del año pasado y específicamente en la ciudad en un 120%”.

En medio de su recorrida de la ciudad y del control de los operativos que se encuentra realizando el organismo a su cargo, el titular de la CNRT indicó que “el balance de lo controlado es muy positivo” y agregó que “todo lo que estamos viendo es fruto de las distintas iniciativas, los controles, la comunicación, capacitación que se ha hecho a los distintos inspectores y demás”.

Su vez, destacó “la instalación de una unidad de control psicofísica mediante la cual se verifica que también los conductores estén en condiciones de salir a la ruta” a la vez que resaltó que “la cantidad de infracciones está reduciéndose”.

En relación a lo anterior, señaló que “es fruto de que se le está prestando más atención a las normas y que también se están haciendo los controles pertinentes en cada uno de los puntos de partida, lo cual redunda en tratar de reducir la cantidad de accidentes” y aclaró que “se incrementaron los controles en un 132%, respecto del año pasado y específicamente la ciudad en un 120%”.

“En enero ya vamos en 96 mil controles, mientras que el año pasado en los meses de enero y febrero se finalizó en 70 mil, con lo cual en un mes ya se superó todo lo que se hizo el año pasado durante toda la temporada de verano”, sostuvo.

“El porcentaje infraccionado está entre

el 5 y el 7% dependiendo el territorio”

En referencia a los 96 mil controles, destacó que “el porcentaje infraccionado está entre el 5 y el 7% dependiendo el territorio, hay lugares donde la cantidad de infraccionados es un poco mayor y hay otros en los cuales la cantidad de infraccionados es menor”.

“En general en el área de cargas el porcentaje de infraccionados es mayor, pero en lo que atañe a la ciudad de Mar del Plata que tiene tanto flujo vehicular con todo el turismo, el porcentaje ronda alrededor de un 5/7%”, completó.

Además, describió que los motivos de la baja del porcentaje infraccionado “es un equilibrio y una mezcla de distintas cosas. Por un lado, realmente es una toma de conciencia de la ciudadanía y también tiene que ver con una promoción que se está haciendo a que se soliciten los controles, porque todo ciudadano que viaje en transporte público por turismo, estudio, viaje de egresados y demás tiene derecho a solicitar los servicios de fiscalización”.

“En el último año se ha trabajado muchísimo en fomentar e incentivar que la población tome conciencia que no es lo mismo viajar en un vehículo habilitado y con un conductor en condiciones a no hacerlo. Se vio en los últimos accidentes que tuvimos que si no existe esta actitud ciudadana, que en muchos casos era por desconocimiento, no se solicitaban estos controles”, afirmó el referente de la CNRT.

A su vez, destacó en ese sentido al marco sancionatorio y aclaró que “aplicar reglas mucho más rígidas para aquellos prestadores de servicio que no cumplen con las normas, genera que a medidas que se van comunicado estas nuevas normas y regímenes sancionatorios el transportista también tiene más cuidado”.

“La clave pasa por tener un estado presente, realmente hacer controles, fortalecer los mismos y las estructuras de las distintas delegaciones en los períodos indicados para tener la estructura adecuada y poder realizar el trabajo que el organismo nacional de transporte tiene que hacer a través de la CNRT”, describió Castano y resaltó en un último lugar “a la inversión en tecnología que va a permitir tener un organismo de control como realmente corresponde”.

Control de velocidad de los colectivos: “Todos

los micros tienen que tener una señal sonora”

Por otra parte, se refirió al control de velocidad de los colectivos y manifestó que “los micros tienen un indicador de velocidad que está por norma instalado en todos ellos y después tienen una señal sonora. El viejo cartel que indicaba la velocidad a la que iba el conductor fue reemplazado por esta señal lumínica y sonora, en la cual cuando el conductor excede la velocidad, la misma suena”.

“La norma ordena tener este indicador de velocidad sonoro. La tecnología que hace que suene la señal sonora y está vinculada a la velocidad máxima, los equipos que están autorizados para instalarse en los vehículos no contemplan el cartel de display que tiene la velocidad”, señaló a “el Retrato…”

Asimismo, puntualizó en que el operativo Verano 2018 comenzó el 20 de diciembre y que se extenderá hasta el 28 de febrero inclusive como también se encuentran analizando, “en función de las necesidades de la ciudadanía, si hace falta extenderlo un poco más”.

“Estamos implementando una estrategia diferente. Queremos prevenir todo tipo de accidentes. La costa Atlántica es una zona estratégica y estamos tratando de evitar que salgan a la ruta vehículos que no están en condiciones de circular. Esto no es una actividad concreta y específica de las vacaciones de verano, sino que se hace permanentemente y cada vez que hay un evento turístico se refuerzan los controles o se hacen operativos especiales”, explicó.

Por otra parte, se refirió al número de siniestros ocurridos en el último año y afirmó que bajó el número de accidentes viales. “Los datos estadísticos los proporciona la Agencia de Seguridad Vial una vez finalizado el verano, pero entiendo que tenemos muchos menos accidentes con víctimas fatales. Estamos teniendo menos porcentaje infraccionado con un protocolo de fiscalización mucho más estricto que en 2017, lo cual apunta a tener un menor número de siniestros viales”.