Bonifatti: “Hay que combatir la informalidad y no al comercio e industrias establecidas”

En medio del tratamiento del Presupuesto de 2018 enviado por el Intendente Arroyo al Concejo Deliberante, el concejal Santiago Bonifatti dijo “Lamentablemente ingresó incompleto luego de que se solicitaron dos prorrogas, el concejo deliberante en sesión tomó la decisión de devolverlo para que fuera el Ejecutivo el que subsanara la falta de la presentación de la ordenanza complementaria. Pero lejos de corregir el error, Arroyo insistió con los proyectos sin ningún tipo de modificación y se apeló a un artilugio legal para no enviarlo. Luego con el pasar de los días y la posibilidad de hacer un estudio de lo enviado, comenzamos a detectar dentro de la propuesta del intendente para el año 2018 una serie de contradicciones muy importantes. Por un lado se solicitó la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y por el otro se gravan muchas de las actividades productivas de la ciudad que antes no lo estaban.”

Sobre el impacto de este proceder, Bonifatti refirió “Todos los marplatenses sabemos la falta de trabajo que tiene la ciudad y este presupuesto pretende eliminar el régimen de promoción de nuestro parque industrial, cuyo objetivo es lograr que las empresas se radiquen en nuestra ciudad y les den trabajo a nuestros vecinos. Además, ya no solo no se va a promover la ciudad con los fondos que deberían llegar al Ente de Turismo fruto del Fondo de Promoción Turística que rige desde hace varios años, sino que ese dinero se destina al pago del operativo de seguridad en playa cuando nada tiene que ver esto con los motivos que dieron origen al mencionado tributo. Otro punto preocupante la incongruencia desde el municipio para con las politicas de Nación y Provincia. Ambas firmaron un pacto fiscal, en donde uno de los puntos es bajar la presión impositiva a la actividad económica. La Municipalidad adhirio a la Ley de Responsabilidad Fiscal que tambien va en ese sentido pero luego en los Proyectos de ordenanza elimina muchas exenciones que tenían históricamente ciertas actividades económicas, que aparte son generadoras de empleo. Se está intentando gravar actividades primarias como nuestro cordón frutihortícola, la pesca a través del cobro de una tasa a las exportaciones, entre otras”.

Para Bonifatti los cálculos expresados por el Ejecutivo son el resultado de un acto de fe: “Nos dicen que el aumento de tasas va a ser de un promedio del 24% pero cuando vemos como se ha modificado la formula para poder llegar a ese cálculo, creemos que es una mera adivinación, un acto de fe, porque salvo que ya hayan emitido toda la tasa con los aumentos no tienen forma de saberlo y en nuestros números los aumentos van a ser muy superiores.”

El Departamento Ejecutivo comandado por el Intendente Arroyo pidio al Concejo Deliberante que se les devuelvan las ordenanzas fiscal e impositiva para modificarlas, pero dejaron el presupuesto en el Departamento Legislativo por lo que el concejal opositor deduce que no hay intención de revisar estas falencias señaladas y expresa su preocupación sobre el financiamiento del municipio “con solo ver que en ningún lado se prevé recibir ayuda financiera de nación o provincia ni tomar descubierto bancario, cosas que ya han sucedido, nos damos cuenta que este presupuesto nada tiene que ver con la realidad, se aleja de las necesidades de los vecinos y no ayuda a Mar del Plata, es un grave error.”

“La idea de eliminar algunas exenciones puede sonar a justicia tributaria, pero el análisis debe ser más completo ya que las actividades exentas o promocionadas pueden ser las grandes dadoras de empleo de la ciudad, o pueden ser uno de los motivos de que esas actividades se lleven a cabo en el partido de General Pueyrredon y no en otro lugar. No hay que ser demagogo en esto que puede ser un impulso para la ciudad. Hay que ayudar a aquellas industrias que ayudan al progreso. Y cuando digo ayudar me refiero a pactar objetivos comunes para la ciudad donde todos ganen pero de ninguna manera combatirlas, es una locura”, añadió Bonifatti.

Por último, el Concejal dijo “Entendemos que el Municipio debe mejorar su situación financiera, entendemos que se deba estudiar a fondo toda la composición de nuestra economía local, pero sin dudas algo que no refleja este presupuesto y que es un reclamo de todo el comercio y la producción es el compromiso del estado para combatir el empleo en negro, la economía informal y la evasión fiscal. Es allí donde podemos encontrar muchas de las soluciones que se buscan.”