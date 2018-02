La Audiencia de Barcelona ordena prisión provisional para Millet y Montull por el ‘caso Palau’

La Audiencia de Barcelona ha ordenado la prisión provisional sin fianza para los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet yJordi Montull, condenados por el saqueo de la institución cultural a más de nueve años de cárcel el primero y a más de siete el segundo. Los dos ingresarán de forma inmediata en un centro penitenciario para empezar a cumplir esta pena.

En los autos emitidos, la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona considera que de acuerdo con las prevenciones legales, dado el carácter importante de las penas, existe evidente riesgo de fuga de Millet y Montull. Además, creen que ni la edad ni el estado de salud de ambos condenados son razones para mantener su libertad a la espera de la resolución del Supremo a los recursos. Por eso, ordena su“ingreso inmediato en prisión de forma provisional durante el tiempo de resolución de los recursos de casación”. Respecto aGemma Montull, los magistrados de la Audiencia de Barcelona recuerdan que tiene depositada desde la fase de instrucción una fianza de 500.000 euros.

La Fiscalía ya había solicitado su ingreso en la cárcel a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo a los recursos presentados contra esta pena. Para el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, la Audiencia de Barcelona ordenó las mismas medidas que para Gemma Montull.

El Ministerio Público reclamaba estas medidas por “el riesgo de fuga elevadísimo” de Millet y Montull ya que tenían una “posición económica solvente y los medios económicos para sustraerse a la acción de la Justicia, haciendo que no se cumpliera la elevada pena“, argumento que ha confirmado la Audiencia. Los fiscales también recordaban que “ni la edad ni la merma física justifica el no ingreso en prisión” ya que en las cárceles catalanas actualmente hay 74 internos mayores de 70 años y 14 mayores de 80 años.

A esta petición se sumaron la Abogacía del Estado y la acusación particular del Palau de la Música aunque no lo hicieron el Consorcio del Palau ni la acusación popular que representa a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. En este sentido, recuerdan que una medida importante como el ingreso en la cárcel de forma provisional no se puede solicitar por una supuesta “alarma social” de los penados, ya que esta doctrina ha sido retirada por la jurisprudencia

Para los otros dos condenados a penas elevadas, Gemma Montull y el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, el fiscal reclamaba que no puedan salir de España y la retirada de pasaporte. Además, pedía que Osàcar compareciera cada 10 días en el juzgado y Gemma cada 20 días.

La Audiencia de Barcelona condenó hace unas semanas a a Millet a nueve años y ocho meses de cárcel y 4,1 millones de multa; a Jordi Montull, a siete años y seis meses y tres millones de multa, y a la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, a cuatro años y seis meses de cárcel y el pago de 2,6 millones. Los tres han presentado recurso contra la sentencia pero, ante penas tan elevadas, la Fiscalía solicitaba una vista para pedir medidas contra ellos. La petición del Ministerio Público también alcanza al ex tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel y 3,7 millones de multa.

El abogado de Millet, Abraham Castro, había citado el auto de la Audiencia de Palma sobre el ‘caso Nóos‘ para destacar que no existe este riesgo de fuga. En este sentido explicó que durante los 9 años de procedimiento y los 20 días después de conocer la sentencia podría haber huido y no lo hizo, ya que siempre acudió a las citaciones del tribunal.

También añadió que ahora carece de medios económicos, ya que los ha destinado a la reparación del daño sustraído del Palau, y que antes del juicio se enfrentaba a penas de más de 80 años de cárcel que le pedían las acusaciones particulares de la institución y que la condena son más de 9, por lo que “disminuye” este riesgo de fuga.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa