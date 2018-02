Restaurante Perla Negra: “El conflicto se solucionó y levantaron hoy la toma del lugar”

En el marco del conflicto que se desató en el restaurante “Perla negra”, el delegado gremial Walter Dambrosio, adelantó a “el Retrato…” que “el conflicto se solucionó y los trabajadores levantaron hoy la toma del lugar, luego de que uno de los dueños se comprometiera a pagarles el sueldo adeudado”.

En tal sentido, Walter Dambrosio, delegado gremial, explicó que “los socios de Buenos Aires hablaron con la administración del consorcio portuario con ciertos responsables que se iban a hacer cargo de darle la plata a los 11 trabajadores. Se les pagó el sueldo de enero y una gratificación en febrero”.

“Por eso los trabajadores junto con el gremio decidieron levantar la toma y dejar el lugar. El conflicto se solucionó porque se les dio los haberes adeudados de parte de diciembre y enero, además de una gratificación en febrero”, remarcó.

Además, indicó que “hasta último momento estuvimos con los trabajadores. Se les preguntó si querían quedarse en el lugar y explotarlo ellos, pero de ninguna manera quisieron. Estaban totalmente cansados porque durante enero tuvieron que recaudar ellos solos sin ninguna garantía o responsable que los amparara”.

“Como los dueños se fueron y no les dieron soporte alguno de sueldos para pagarle a los proveedores, ellos con buena predisposición hicieron los pagos correspondientes. Al no estar con una buena administración no pudieron levantar el negocio, porque la temporada en el centro comercial del puerto estuvo bastante bien, pero ellos no pudieron hacer nada”, concluyó.