Multitudinaria Clínica de Jaguares en Mar del Plata

En la soleada y calurosa tarde en el Balneario Horizonte del Sol, cuatro jugadores de Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, se acercaron a la playa para brindar una clínica para una cantidad importante de chicos que coparon las arenas del Sur de Mar del Plata.

Pasadas las 15 y ya con la mini cancha marcada, se comenzaron a acercar los primeros chicos a preguntar cual sería la actividad y con Jerónimo De La Fuente, Matías Alemanno, Benjamín Macome y Santiago Álvarez Fourcade cerca, las fotos y los pedidos de autógrafo no se hicieron esperar.

Con puntualidad a las 16 hs comenzó la clínica y los cuatro jugadores diagramaron distintos juegos y ejercicios tanto para marplatenses como turistas, pequeños jugadores de rugby y algunos curiosos que se sumaron a practicar este deporte.

Pasó más de una hora y siguieron jugando y divirtiéndose con sus ídolos, además de Jaguardo, la mascota del equipo. Jaguares el 17 de Marzo comenzará su tercera temporada en el Súper Rugby.

Luego de la clínica, Jero De La Fuente contó que “Estamos muy contentos con la actividad, la verdad vinieron muchos chicos, con buena predisposición, ganas de jugar al rugby, sacarse fotos, a nosotros nos genera mucha alegría porque se sentís bancado, es lo más importante, que ellos vean el laburo que hacemos y lleguen a nuestra posición”.

El ex jugador de Duendes de Rosario expresó que “Cuando era chico me gustaba ver a Los Pumas o figuras Internacionales, poder compartir algo, quizá en ese momento no había tanta difusión, devolver desde lado es muy importante, nos genera mucha alegría hacer esto, compartir un rato con los chicos. Es un lindo programa, quien se puede quejar de venir a la playa, la gente es muy agradable, nos sentimos muy queridos”.