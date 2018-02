Ciano solicitó la ayuda de la Deportes de la Nación para Brenda Palma

Con tan sólo 17 años, la atleta marplatense Brenda Palma ha representado con éxito a la ciudad en distintas partes del mundo. Pero para poder continuar haciéndolo y viajar al Ecuador en donde la espera otra competencia internacional en el mes de marzo, necesita del apoyo del Estado Nacional, cosa que aún no logró conseguir. Al momento, Brenda sólo percibe una beca por parte del Ente Municipal de Deportes, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos del viaje.

Apenas un día después de haber asumido la presidencia de la comisión de Deportes del Concejo Deliberante, Ariel Ciano presentó ante sus pares, un proyecto de resolución en el que le solicita a la Secretaría de Deportes de la Nación “que de cuenta de los medios necesarios para que Brenda Palma pueda finalmente viajar. No queremos pensar que éstas son las primeras dificultades de haber terminado con el programa del ENARD, y sí somos optimistas esperando que el compromiso que asumiera el presidente Mauricio Macri y su secretario de Deportes Carlos Mac Allister de seguir apoyando el deporte, se cumpla. Desde el estado nacional deben comprender la importancia que tiene para Mar del Plata y la Argentina que Brenda pueda participar de este viaje y seguir así representándonos. La Nación no puede darle la espalda al deporte local”, afirmó el concejal Ciano.

A su vez, en la resolución de la comisión que encabeza Ciano, remarcó que Brenda Palma se consolidó como una de las principales promesas del atletismo nacional al romper once marcas en distintas categorías sub 18, sub 20 e incluso sub 23, y todo con sólo con 17 años. En 2017 participó a nivel internacional del Panamericano de Lima, donde rompió la marca nacional de 10.000 metros en ruta, el Sudamericano Sub 20 de Guyana con otros 10.000, el Mundial Sub 18 de Kenia (5000 metros) y más tarde del Panamericano Sub 20, donde batió el récord nacional en los 10.000 con su tiempo de 50:48.75. Además, a nivel nacional, la atleta ya tiene 11 récords, distribuidos en distintas categorías incluso superiores: en sub 23 (5000 mts. pista; 10000 mts. pista; 10 km. ruta), en sub 20 (5000 mts. pista; 5 km. ruta; 10000 mts. pista; 10 km. ruta) y sub 18 (5000 mts. pista; 5 km. ruta; 10000 mts. pista; 10 km ruta).