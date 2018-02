Telpuk : “Ojalá el municipio no recaude un peso con las fotomultas…”

Próximos a la implementación del sistema de fotomultas en la ciudad,el secretario de Seguridad del Partido de General Pueyrredón, Fernando Telpuk, dialogó con “el Retrato…” y confesó: “Ojalá el municipio no recaude un peso, porque eso implicaría que hay menos conductas que infraccionar”.

En tal sentido, el referente del área de seguridad del Municipio detalló quelas fotomultas “fue una función adicional que se incorporó porque quedaban registradas infracciones muy serias y no había ninguna herramienta del estado como para poder corregir esa infracción”.

“Entendimos que estaban las herramientas técnicas y convocamos a personal de tránsito para eso, los cuales van a labrar las infracciones que vean”, destacó Telpuk a la vez que remarcó que “es una herramienta idónea para hacer eso”.

En ese sentido, remarcó que “hay infinidad de infracciones. La más común y la que más molesta es la doble fila y las más peligrosas son el semáforo en rojo y los giros a la izquierda” y agregó que desde su área buscan “evitar que haya más vecinos y visitantes que terminen lastimados por imprudencias de tránsito. En lo que va del año ya hay 8 víctimas fatales en la ciudad y sus alrededores”.

A su vez, descartó que este procedimiento sea un método recaudatorio del Estado. “Ojalá el municipio no recaude un peso, porque eso implicaría que hay menos conductas que infraccionar. Eso habla de una maduración terrible”, afirmó.

“Las malas costumbres fueron ganando la calle”

Seguidamente, se refirió a las conductas de los infractores y apuntó: “Claramente fuimos perdiendo el poder coercitivo y las malas costumbres fueron ganando la calle, lo cual implica una convivencia pésima, una ciudad desordenada en término de tránsito como gritos, peleas y demás, situaciones que no son aceptables para una ciudad que pretende ser el principal destino turístico del país”.

“Tenemos que devolver a todos los vecinos que nos eligen como destino turístico en cuidado, orden y protección. Estamos en ese camino. Este sistema de usar las cámaras es algo innovador, va a ser la primera ciudad de la Argentina, donde se haga”, resaltó a la vez que agregó que “va a colaborar muchísimo en ordenar el tránsito”.

Además, completó que este sistema tiene otras ventajas como que “no permite la discrecionalidad del inspector. Se evita la interacción y la discusión, lo cual puede terminar en una confrontación o en alguna acción de cohecho y se le da al infractor un medio de prueba para que él pueda verificar que realmente cometió la infracción”.

“El infractor va a tener la fotografía y también queda un respaldo en el COM de la secuencia fílmica, donde se comete la infracción. Es un método que genera una serie de garantías que hoy no tenemos”, expresó el referente del área de seguridad a la vez que aclaró: “Nos hemos acostumbrado a que los organismos que no tienen poder de coacción, no tienen poder de acción”.

Entrega de tablets a jubilados: “Vamos a entregar unas 20 mil”

Por otra parte, hizo hincapié en que desde el Centro de Operaciones y Monitereo continúan con la entrega de tablets a los jubilados, en el marco del programa +Simple. “Vamos a entregar unas 20 mil y estamos en la mitad, lo cual nos ha implicado capacitar también a la gente del COM y prepararla para la atención al público”, señaló.

Asimismo, explicó que “se entendió que era la mejor área para desarrollar ese servicio. Estamos recibiendo a cientos de vecinos de la tercera edad por día tratando de quitarle el menor tiempo posible, de enseñarle a usar las mismas y que se vaya cada uno sabiendo operarla”.

Incorporación de personas con discapacidad

En relación al personal del área, indicó que encontraron “una herramienta muy interesante que tiene que ver con la incorporación de personas con alguna discapacidad, lo cual implica incorporar unos 150 compañeros de trabajo con distintas discapacidades”.

“Lo que permite el programa de nación además es pagarles un entrenamiento, estas personas se preparan durante 8 meses y al fin de este tiempo se seleccionan a algunos de ellos y se hace un contrato de planta temporal por 6 meses, el cual es pagado por Nación”, explicó el referente del área de Seguridad a la vez que subrayó que ya cuentan “con casi 80 personas con discapacidad trabajando”.