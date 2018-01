Guardavidas denunciaron sueldos mal liquidados y no descartan un paro

Luego de diversas manifestaciones y de lo que había sido un supuesto acuerdo de paritarias, los guardavidas denuncian que en la liquidación de los haberes del mes lejos de percibir lo pautado con el municipio, les recortaron un 9%.

En diálogo con “el Retrato…” el referente del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone aseguró que “se empeoraron las cosas, antes veníamos con ocho compañeros despedidos y algunas diferencias y hoy se agravó con la liquidación de los sueldos del mes que pasó donde no se vio reflejado el aumento sino que percibimos un descuento del 9% menos de lo convenido en todos los salarios”.

La situación motivó a que una vez más, los guardavidas se movilizaran hasta las puertas del palacio municipal para hacer escuchar su reclamo. Afirmaron que de no recibir una respuesta, no dudan en permanecer durante la noche.

“Se firmó una paritaria y no se cumplió”, lanzó Nardone y agregó que “presenté un petitorio al intendente y acá nos vamos a quedar hasta que recibamos alguna respuesta. Siempre agotamos las instancias de negociación antes de tomar otras medidas pero no de recibir ninguna, no descartamos un paro”.

Por su parte, Walter Weber, miembro de la Comisión Directiva apuntó al Secretario de Hacienda, Hernán Mourelle “es el que tiene que resolver la situación y no da respuesta, dice que están bien liquidados los sueldos”.

Sin embargo, destacó Weber que “después de la última manifestación habíamos alcanzado el 24,7% de aumento que nos parecía acorde a los costos de vida, y además nos habíamos ido con el compromiso de Vidal de reincorporar a los ocho compañeros despedidos. Estamos a 31 de enero y no hay nada resuelto”.

Consultado por la seguridad en playas, el miembro de la Comisión Directiva dijo que pese a la falta de respuestas, “seguimos tomando medidas a contra turno por lo que en las playas hay seguridad permanente”.

Finalmente, lanzó que “lo único que se toma como medida de fuerza es la colocación de las cuatro banderas siendo la superior la que indica las condiciones del mar. Pero no descartamos que haya un paro de actividades”.