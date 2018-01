Entregan el “Leonardo Favio” a artistas marplatenses por su compromiso cultural

Motivado por la concejal Marina Santoro, se llevó adelante en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, la distinción a los artistas Juan Bautista Pablo “Pupeto” Mastropasqua, Rosita Cedrón, Luis Reales, Luis Caro, Marcelo Sanjurjo y Ricardo Arriagada.

En esta segunda edición de la distinción “Leonardo Favio” a los artistas marplatenses que fomentan la cultura comprometida con el campo social, la concejal de Unidad Ciudadana Marina Santoro destacó que “buscamos una devolución a nuestros artistas, a nuestra cultura local, marplatense, hecha con un compromiso y sensibilidad social”.

Asimismo, destacó la presencia de concejales de todos los bloques y afirmó que “Leonardo Favio es uno de los nombres más importantes de la cultura argentina, nacional y popular, por eso estamos aquí sentados distintos bloques políticos, porque nos pertenece a todos y a todas.

Con respecto a los artistas distinguidos dijo que “no son sólo un pedazo de historia marplatense sino pedazos de cultura, compromiso y responsabilidad en las causas sociales. Es un placer compartir no sólo la cultura sino la calle, la lucha y el compromiso político y humano con los otros”.

La poeta Rosita Cedrón fue la primera en recibir el premio. Destacó que “me hace muy bien” y agradeció a “los compañeros presentes, a los que ya no están y a todos nuestros colegas viejos que ya no pueden acercarse por estar muy mayores”.

El artista plástico Juan Bautista Pablo “Pupeto” Mastropasqua aplaudió la presencia de los concejales de distintas fuerzas “por el compromiso por el arte y la cultura de Mar del Plata” y les pidió “el mismo compromiso con las ordenanzas y políticas públicas para la cultura local”.

Por su parte, los músicos y compositores Luis Reales, Luis Caro, Marcelo Sanjurjo y Ricardo Arriagada, fueron reconocidos como integrantes del “Festival por el Canto a la Libertad y la Esperanza” en el año 1982.

“Es un honor muy grande para mi, por el nombre, por el momento que se evoca. Hoy cuando llegué me acordé de mi compañero Jorge Videla, cuando el nombre todavía era amigable, también de su hermano y de su padre. Militábamos en la UES, el 5 de marzo del 75 los asesinaron a los tres. Ese día dejé de entender al mal como algo teórico para pasar a entenderlo como algo palpable. La paradoja fue que luego el nombre del mal fuera Jorge Videla también. Creo que fue por ellos por lo que fuimos a ese festival en el 82 en el marco de una dictadura que todavía pegaba coletazos. Es una paradójica felicidad la que vivo hoy acá”, fueron las emotivas palabras de Luis Reales.

Acompañaron la iniciativa los concejales Mario Rodríguez, Balut Tarifa Arenas, Ariel Ciano, Patricia Serventich y Vilma Baragiola entre otros.