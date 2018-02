El Coordinador de Seguridad del 1-O declara que “el operativo de los Mossos fue una estafa”

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado hoy en el Tribunal Supremo que el objetivo del losMossos d’Esquadra en la jornada del 1-O fue siempre facilitar la celebración del referéndum ilegal. “El operativo Mossos era una estafa. Todo iba en contra del cumplimiento de la decisión judicial. Era un plan dirigido a permitir el referéndum más que a cumplir las órdenes judiciales“, ha declarado ante el juez Pablo Llarena el mando designado para coordinar a losMossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el referéndum ilegal.

Según fuentes de la acusación y de las defensas presentes en la comparecencia, De los Cobos ha explicado que el cuerpo autonómico actuó “con criterios políticos, no operativos“. El testigo ha responsabilizado de que la votación se pudiese celebrar de forma efectiva al ex consejero de Interior Joaquim Forn, al ex Mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y al ex director del Cuerpo Pere Soler. A su juicio, los tres actuaron en plena “sintonía”.

También ha relatado un incidente con Trapero en la mañana de las votaciones, antes de que se rompiera la colaboración.”Usted no me da órdenes, usted coordina”, le habría dicho el responsable de los Mossos a Pérez de los Cobos. Igualmente, ha explicado al juez que Trapero presentó una queja en la Fiscalía por su designación como coordinador, alegando que los Mossos no habían pedido ayuda.

En la parte del interrogatorio protagonizada por las defensas, el mando de la Guardia Civil ha explicado que siempre priorizó el cumplimiento de la resolución del TSJ de Cataluña que ordenaba impedir la votación. “El cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana», ha dicho, según fuentes de las defensas.

También ha explicado a las defensas por qué la Policía y la Guardia Civil sólo atendieron 13 de las más de 200 peticiones de apoyo que recibieron de los Mossos. Según Pérez de los Cobos, se dieron cuenta de que les estaban engañando y enviándoles a donde no hacía falta, para que abandonaran así los lugares donde sí era necesaria la intervención. Cuando se percataron, dejaron de colaborar con la policía autonómica y escogieron ellos directamente dónde intervenir. Según ha dicho, sólo en una de las más de 100 intervenciones de la Policía y la Guardia Civil los Mossos llegaron a colaborar.

Ha añadido que también se ha comprobado que antes de la votación los Mossos pasaron por colegios electorales y dieron a los que allí estaban las claves para que no llegasen a intervenir. Por ejemplo, que si había un gran número de personas losmossos desplazados no actuarían. También llegaron a “vigilar” a las Fuerzas de Seguridad del Estado para informar de sus movimientos a los centros de votación.

“Había dos cuerpos que querían cumplir la orden judicial y uno que no, uno cuya misión era permitir la votación”, ha resumido.

Sobre las cargas en los centros de votación, ha dicho que se emplearon bolas de goma porque resultó necesario -también los gases lacrimógenos- y porque la prohibición de la Generalitat sólo alcanza a los Mossos. Ha rechazado calificar de heridos al millar de “asistidos” por la operación policial y ha resaltado que muchas de las denuncias de agresiones eran “falsas“. “Con la gente que vino a votar no había ningún problema, pero había gente que obstaculizaba la labor de las Fuerzas de Seguridad y fue la que provocó la intervención. No hubo intervención con los votantes”, ha añadido.

Fuentes personadas en la causa han explicado tras la declaración que el juez Llarena ya ha señalado fechas para interrogar a los nuevos imputados. El día 14 comparecerán las responsables de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya; el 19 la dirigente delPDeCAT Marta Pascal y la de ERC, Marta Rovira. Finalmente, el día 20 comparecerán el ex president Artur Mas y la responsable de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Joveras.

Además, el Supremo ha notificado ya que rechaza la petición de la CUP de dejar el caso en manos de la justicia ordinaria ante su falta de competencia. La formación independentista tiene previsto llevar ese asunto, así como la supuesta falta de imparcialidad del Supremo, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.