Malos Conocidos con su mezcla de tango y stand up en Esquina Marechal

Pablo Vasco, Karina Levine y Luis Reales se suben al escenario de Pampa y Belgrano para compartir con el público un espectáculo que mezcla tango y stand up. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Pampa y Belgrano.

Con textos renovados y temas nuevos, Pablo Vasco, Karina Levine y Luis Reales vuelven a presentar este jueves 1 de febrero a partir de las 22 la segunda temporada de “Malos Conocidos”, el show de tango y stand up que se ríe -siempre con respeto- de las solemnidades del género.

En febrero, como ocurrió el primer mes del año, el trío conformado por un comendiante, una cantante y pianista se presentará todos los jueves, con entrada a precio popular, en Esquina Marechal, en Pampa 1906 -esquina Belgrano-.

“Decidimos renovar el show, incorporar textos nuevos, interpretar temas que no eran parte del repertorio de Malos Conocidos. De ahora en adelante, la participación de Pablo Vasco sobre el escenario se incrementa; ya no sólo serán unos breves pasajes de comedia, sino que su presencia será constante. Entendemos que eso profundiza el vinculo que tejimos entre stand up y tango: la articulación es mayor y estamos muy contentos por eso”, expresaron los artistas.

Malos conocidos es un espectáculo de humor, comedia y tango, con un gran humorista –Pablo Vasco-, una distinguida cantante -Karina Levine– y un reconocido pianista marplatense -Luis Reales-. La propuesta es un show que se ríe de la cáscara del tango, de lo superficial, de lo innecesariamente solemne, siempre respetando las raíces de uno de los géneros más argentos.