Radicales volvieron a repudiar la presencia de Etchecolatz en Mar del Plata

Al cumplirse un mes de la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 6 de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, en su casa de Mar del Plata, al genocida Miguel Etchecolatz, el Concejal Mario Rodríguez, quien es además Presidente del Comité local, expresó nuevamente que “desde el radicalismo queremos fijar con claridad, y públicamente, nuestra posición al respecto; no queremos genocidas en Mar del Plata” .

“A personajes nefastos como Astiz y Etchecolatz los hemos declarado personas no gratas, y no queremos reconciliarnos con ellos. Por eso las declaraciones del Diputado Massot nos parecen un despropósito, ya que el Terrorismo de Estado debe ser siempre un tema de actualidad. Y es muy grave que intente justificar su posición relatando el caso de Sudáfrica, con un absoluto desconocimiento del tema, ya que allí, para eximirse de la justicia, se debían confesar los crímenes y manifestar públicamente su arrepentimiento. En nuestro país no ocurrió nada de eso; nadie se arrepintió ni pidió perdón, sino todo lo contrario; o niegan los hechos o los justifican”.