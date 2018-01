La Delegación Municipal de Batán continúa con los operativos de limpieza

La Delegación de Batán, continúa con los operativos de limpieza en diferentes calles de la ciudad. Las tareas consisten en la recolección de residuos, tanto urbanos como no convencionales (restos de poda, ramas, escombros, etc). Los trabajos se realizan periódicamente, evitando la acumulación de residuos en la vía pública.

En este sentido, desde la Delegación destacan que para mantener limpia la ciudad es fundamental el compromiso de los vecinos de no tirar basura a la vía pública “esto nos permite conservar en buen estado el lugar donde habitamos”.

A su vez es importante recordar y dar cumplimiento a la ordenanza 20.659 la cual, en su artículo 3, “prohíbe el depósito de residuos de poda y jardinería como montículos en la vía pública en todo el ejido urbano del Municipio de General Pueyrredon”. La misma detalla que los residuos de poda deben ser depositados en bolsas de no más de 10 kilos cada una, como el resto de los residuos domiciliarios. Si los restos de poda y jardinería superan 1 m3 y no pueden ser embolsados deben ser trasladados en un contenedor de forma particular o a través de la contratación de un servicio privado al predio de disposición final.

En las diferentes jornadas de limpieza, la Delegación de Batán realizo tareas de recolección de desechos, montículos, plantas y ramas caidas en diferentes sectores de los barrios Colina Alegre, Las Alamedas, Las Lomas, Las Charitas, El Morrito, Villa Gustava, Paraje El Boqueron y el Aeroclub, entre otros.