Rugby: El Seleccionado Juvenil continúa con su pretemporada

A muy buen ritmo sigue la pretemporada del Seleccionado Juvenil de Mar del plata, que completa su tercera semana de entrenamientos en la cancha y pista de atletismo y ya tiene sus primeros amistosos del año confirmados, de cara al Campeonato Argentino que comenzará el 17 de marzo.

Desde el 8 de enero que los 40 chicos del plantel se entrenan lunes, miércoles y viernes en las Pistas de Atletismo de Mar del Plata y Tandil, en tanto que los martes y jueves, en conjunto, realizan la parte de rugby en el Club Unión del Sur.

Además del habitual entrenamiento intenso de siempre, con trabajos por estaciones, finalizado el mismo y con una cena de la cual se encargó el manager Nicolás Parrota, se dieron los primeros trabajos de video, en donde los entrenadores Fernando Reche (Head Coach), Darío Silenzi (Backs), Guillermo Estavillo (Defensa), Sebastián Bisso (Forwards) y Jorge Di Iorio(Scrum), presentaron el plan de juego para esta temporada, sumado a la charla realizada por el analista de video, Wenceslao Tejerina.

El Trébol tiene ya confirmados sus primeros partidos amistosos, ya que entre el 22 y 25 de febrero, en Buenos Aires, disputará un Cuadrangular ante los locales de URBA, además de Salta y Cuyo.

El Preparador Físico del Seleccionado Juvenil, Miguel Álvarez, comentó que “En esta parte se vienen trabajos con carga importante, después el calendario nos obliga a bajar la carga, la intensidad siempre sube”.



No es sencillo trabajar con chicos menores de 18 años y entrenar todos los días, pero el PF opinó que “Lo asumieron muy bien, estamos con asistencia perfecta y una comunicación muy buena, los chicos asumieron el desafío de entrenar a las 8 de la mañana en la pista, al principio fue difícil porque nunca afrontaron una pretemporada tan larga, están haciendo trabajos de profesionales y asumiendo responsabilidades de personas grandes, para los desafíos que tenemos hay que asumir este tipo de responsabilidades”.

Pedro Haugaard es uno de varios jugadores que ya disputaron un Campeonato Argentino el año pasado, pero no se conforma y dice que “La motivación siempre está, jugar un Argentino es muy lindo, hacerlo con gente que ya conocés y nueva, es otra experiencia”.



En cuanto a la comparación con el 2017, el tercera línea de Los Cardos de Tandil opinó que “Son dos grupos parecidos, los formamos con buenas personas y mucho cariño, a medida que pase el tiempo y los viajes nos vamos a ir conociendo mejor. El puesto hay que ganárselo en los entrenamientos, hay compañeros en mi posición que lo hacen muy bien, si saco el pie del acelerador sube otro y es lo mismo para el equipo”.

Sobre las aspiraciones de Mar del Plata, que fue tercero en los dos últimos años, Haugaard contó que “Nos falta mucho, hay un equipo muy bueno pero estamos en un proceso de evolución, cuando llegue el momento tendremos que dar lo mejor para que la Unión quede lo más arriba posible”.



Como en estos últimos años, hay varios chicos una categoría más chicos que se entrenan con el equipo y varios son protagonistas. Es el caso de Jerónimo Intervenuto, quien contó que “Está siendo muy dura la pretemporada, tanto en la pista como los trabajos de rugby, hay que meterle a la alimentación, al gimnasio. Está buena esta preparación, se ven después los frutos en los partidos”.

Siendo 2001, el fullback de Mar del Plata Club explica que “Hay que pelearla desde abajo, sacrificarse el doble, todos nos hablan como si fuéramos iguales, pero el tamaño, la madurez, es un poco más difícil. Los entrenadores me están dando oportunidades, me ilusiona ponerme la camiseta del Trébol”.