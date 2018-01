Martínez: “Arroyo no tiene una ruta marcada ni tampoco sabe a qué ciudad aspira”

A poco del comienzo de un nuevo año dentro del Poder Legislativo, la diputada provincial por el Frente para la Victoria, Alejandra Martínez, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “lo más grave de la gestión de Arroyo es que no tiene una ruta marcada, que no sabe a qué ciudad aspira y quiere o que trabaje en función de esta ciudad”.

En tal sentido, indicó que en este momento la Cámara está en receso, pero que “cada uno desde su bloque está armando la agenda que viene. El oficialismo anuncia una agenda con muchas reformas en lo educativo, previsional, etcétera. Por eso, desde la oposición estamos trabajando y armando lo que viene en lo que para nosotros es fundamental”.

Dentro de las prioridades desde su espació enumeró la reforma política, el proyecto de la ley de puertos y muchos proyectos que tienen que ver con cuestiones más específicas. “Cuando la Cámara retome sus actividades se van a conformar nuevas comisiones, donde nosotros tendremos una distribución diferente también”, señaló.

“Cuando uno es parte de un bloque opositor es muy difícil imponer temas. Nosotras lo que hacemos es plantar nuestra posición ante temas de agenda que marca el oficialismo como también muchas veces uno aporta cosas a eso o directamente no acompañas algunos proyectos”,describió la dirigente del Frente para la Victoria.

A su vez, completó que los temas en los que se enfocarán “va a depender mucho de las comisiones que componemos, porque cuando manejas una comisión es más fácil ordenar la agenda. Se va a empezar a jugar en ese momento y cuando empiece a funcione la cámara legislativamente”.

Preocupada por la gestión del Intendente Arroyo

Por otra parte, se refirió al gobierno municipal y apuntó que le genera “mucha preocupación, la cual se inicia con la misma gestión. Lo más grave de la gestión de Arroyo es que no tiene una ruta marcada, que no sabe a qué ciudad aspira y quiere o que trabaje en función de esta ciudad”.

“Los marplatenses y batanenses sabemos cuáles son los problemas que nos aquejan, los cuales tienen que ver con la falta de trabajo, la falta de incentivos a algunos sectores productivos que son generadores de nuevos puestos de trabajo y que dinamizan la economía local, etcétera”, describió.

En ese contexto, cuestionó: “No vemos un acompañamiento de parte del gobierno municipal ni en estos ni en otros temas. No hay un rumbo, lo cual se ve a partir de las distintas situaciones que surgen y cómo se resuelven”.

En relación a lo anterior, puntualizó en la adhesión o no al pacto fiscal, discusión que se dio hace unos días en el Concejo Deliberantes. “Tratar de aprobarla por decreto y después hacer marcha atrás, no suma al debate que se necesita en cualquier espacio legislativo, donde están representados todos los vecinos de General Pueyrredón.

Martínez añadió que “todas las voces tienen que ser escuchadas más allá de la composición numérica de cada bloque, porque se enrique un proyecto, una idea y se encuentra otra salida”.

Asimismo, la referente política del Frente para la Victoria criticó la escasa representación de las mujeres en los distintos estamentos de la política: “No se resolvió la cuestión con la ley de paridad. Por eso, buscamos que haya más legisladoras en la provincia y en los distintos bloques”.

“Que no haya representación de mujeres en lo Legislativo, Ejecutivo, judicial y en ámbitos internacionales genera que no escuchemos todas las voces que hay en la sociedad. Somos más del 50% las mujeres en el país y no estamos representadas ni en un 10% en el gabinete de Arroyo”.

En ese orden, subrayó que le “preocupa” el gobierno de Arroyo y muchos otros temas que están sucediendo en la ciudad” a la vez que detalló que el problema con el basural hasta el día de la fecha no se ha resuelto, la falta de trabajo es grave y el tema del puerto también.

“Hay sectores que podrían generar puestos de trabajo, pero no son escuchados ni acompañados por el Ejecutivo local, el cual no resuelve muchos problemas de más. Tiene que ser el puente para encontrar soluciones”, comentó.

“La oposición hoy está absolutamente fragmentada”

Por último, se refirió en diálogo con “el Retrato…” a las elecciones de 2019. “Estoy convencida que la oposición hoy está absolutamente fragmentada, es necesario encontrarse todos aquellos sectores que responden al peronismo y al campo nacional y popular”, remarcó.

“Ese encuentro no es una imposición de unidad, porque esta debe construirse. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos para 2018: encontrarnos con los distintos sectores para poder consolidar una oposición que se plante fuertemente a Cambiemos”, concluyó la diputada provincial.