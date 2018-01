Guillermo Castello ya piensa en las PASO del 2019 y anunció que irá con su candidato

Próximos a la reanudación del receso del Poder Legislativo, el diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, dialogó con “el Retrato…” y destacó los proyectos legislativos para este 2018 a la vez que se adelantó a las elecciones de 2019 y afirmó que “las Paso van a seguir vigentes y nosotros vamos a ir con nuestro propio candidato, como también lo hará el Pro y el Radicalismo”.

“El 2017 fue un año donde no hubo mucho trabajo legislativo, porque el período electoral fue muy extendido, primero con las Pasos y después con las generales. Hubo pocas sesiones en la Cámara de Diputados y se perjudicó el trabajo legislativo, la creación de leyes y demás”, sostuvo el referente de Cambiemos.

Pese a lo anterior, reparó en 2 leyes que se sancionaron “y que están muy acordes a lo que planteó Cambiemos de entrada con el tema de la transparencia y la austeridad: una es la que le puso fin a las jubilaciones de privilegio de diputados, senadores, gobernadores, vicegobernadores y demás funcionaros de la política y la otra, fue la obligatoriedad que tienen los mencionados de presentar declaraciones juradas de bienes”.

En referencia a la primera de las leyes, puntualizó que esta puso fin a una etapa “después de más de 50 años de una ley que otorgaba a la política privilegios inadmisibles, sobre todo en las jubilaciones y demás. Fue uno de los mayores logros del año”.

En relación a la segunda de las leyes sancionadas en 2017, la cual le otorga a funcionarios la obligatoriedad de prestar declaraciones juradas de bienes, destacó que “era una medida que se venía prolongando por mucho tiempo, ningún gobierno se obligó a tomar la decisión de sancionarla en los últimos 40 años y ahora, se votó. La ley implica que cualquier ciudadano pueda ver en tiempo real cómo va fluctuando el patrimonio de cada uno de los representantes del pueblo”.

Presupuesto 2018: El gasto social y la obra pública como prioridades

Consultado por “el Retrato…” sobre cuáles son sus prioridades para este nuevo año legislativo que está próximo a comenzar, Castello respondió que “otro de los puntos fuertes del año anterior fue la votación del presupuesto que rige para 2018 y que hace gran hincapié, a diferencia de años anteriores, en las gasto social como también en obra pública”.

“Vamos a tener una gran inversión en obra pública de casi 8% del presupuesto, lo cual representa unos 40 mil millones de pesos, a diferencia de lo que ocurría en la época de Scioli que era el 2% del presupuesto únicamente lo que se destinaba a esto. Todo esto ya se está notando en la cantidad de obra pública que hay en la provincia”, aseguró.

Además, puntualizó en que el gasto social también aumentó en todos los rubros como educación, acceso a la salud, bienestar social y demás. “También está incluido en el presupuesto el fondo del conurbano, se trabajó durante dos años y se hicieron una serie de presentaciones en la Justicia para que el mismo se destrabe”, señaló Castello.

Fondo del conurbano: “Buenos Aires va a recibir este año $ 40.000.000.000 más”

“Se estaba otorgando 650 millones de pesos porque estaba congelado desde hace 20 años. Se destrabó, hubo un acuerdo con la justicia y los demás gobernadores por lo quela provincia de Buenos Aires va a recibir este año 40 mil millones de pesos más y en 2019 pasan a 65 mil millones,es toda plata extra que se va a volcar en obra pública”, detalló.

Reforma política, ley antifueros, antidespotismos y legislación de los puertos

En ese contexto, manifestó que al ser un año no electoral “hay que encarar algunos proyectos que vienen dando vueltas y no han tenido concreción como la reforma política e ir a un sistema que elimine a la lista sábana, el cual tiende a la boleta única” como también agregó que tienen pensado ir “porla ley anti fueros, es decir que la provincia de Buenos Aires no tenga diferencias con la Nación”.

Además, completó que irán por la ley anti despotismos “para terminar para siempre con este flagelo de que los funcionarios con poder eligen a sus colaboradores en virtud del parentesco, en vez de la idoneidad” y comentó también que otro proyecto que tienen pensado llevar adelante este 2018 “es la ley de puertos, el cual tienen previsto motorizar este año, porque la provincia no tiene una ley al respecto desde hace 30 años”.

“ La Provincia está avocada a que este gobierno termine de la mejor manera posible”

Por otra parte, el referente de la cámara baja hizo hincapié enel gobierno de Carlos Arroyo y destacó que en un primer momento ha tenido algunas críticas fuertes “en contra de cómo se estaba desarrollando el gobierno de la Administración Municipal, pero con el tiempo fue acomodándosecon una ayuda muy grande de la provincia, se ve no solo por el auxilio financiero y obra pública de la ciudad sino también por el aporte de funcionarios que se hicieron”.

“La provincia está muy avocada a ayudar a que este gobierno termine de la mejor manera posible. Ha necesitado una ayuda y un respaldo que la provincia le ha dado. Los dos años que quedan van a ser mejores que los dos anteriores, porque estamos todos muy avocados en que este proceso termine bien”, señaló Castello.

“La Provincia lo va a seguir manteniendo Arroyo hasta el último día de la gestión”

Seguidamente, se refirió a la relación de Vidal y Arroyo.“El apoyo de la provincia lo va a seguir manteniendo hasta el último día de la gestión, pero Cambiemos es una organización multipartidaria”,comentó.

“Las Paso van a seguir vigentes y nosotros vamos a ir con nuestro propio candidato como también lo hará el Pro y el Radicalismo. Vamos a competir, no hay un candidato fijo que vaya solo a las elecciones de octubre”, afirmó.

Y añadió: “Vamos a utilizar este mecanismo de las Paso para competir.La provincia debería dejar que todos lo que quieran ser candidatos a intendentes puedan competir libremente en las primarias y que salga de ahí el mejor candidato de Cambiemos para las elecciones de octubre. No hay un candidato fijo, sino que hay un montón de dirigentes, que pueden pretender acceder a la conducción del gobierno municipal”.

El dirigente señaló que “el espíritu de la provincia y del municipio debería ser muy alto para dejar competir a todos los que quieran hacerlo por la intendencia. Sería bueno que tengamos una gran primaria, unas Paso bien amplias, para que puedan participar Agrupación Atlántica, el Pro, la Coalición Cívica y el Radicalismo, porque todo eso favorece a Cambiemos”.

Por último, aclaró que para 2019 si bien no tienen decidido quién va a ser el candidato por la Colación Cívica, el partido tiene “un montón de hombres y mujeres que están trabajando en el espacio desde hace mucho tiempo y gente con capacidad, para poder presentar eventualmente un candidato propio”.