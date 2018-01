Maisonave.”“Estamos en una encrucijada con la competitividad del sector textil”

El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Juan Pablo Maissonave, dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de la situación de su sector como también adelantó nuevas leyes para mejorar la marcha de la actividad. “Dentro del precio de una prenda el 50% corresponden a impuestos, por lo que se nos hace muy difícil llegar a precios competitivos”, indicó, para luego acotar que en relación al futuro del sector que “va a depender mucho el desarrollo del sector de las medidas macroeconómicas que se tomen, lo que tenga que ver con las reformas tributarias, laborales, el tipo de cambio y demás”.

En relación a la parte industrial, Maissonave expresó: “Estamos en una encrucijada con la competitividad del sector y las fábricas están trabajando, se está produciendo todo lo del invierno 2018 y planificando el verano 2019, estamos muy atentos a la espera de la reforma tributaria y laboral”.

“Hoy tenemos un alto costo de ambas partes, lo cual nos genera una complicación para ser competitivos. Dentro del precio de una prenda el 50% corresponden a impuestos, por lo que se nos hace muy difícil llegar a precios competitivos, no solo por la competencia del comercio exterior sino también dentro del país hay que competir con lo que viene importado sumado a lo que se produce en la informalidad”, sostuvo y destacó que eso “es un gran problema”.

“De la producción de Mar del Plata muy poco puedo ir al exterior”

En relación a las exportaciones, detalló que “el mercado que abarca la industria textil en su mayoría es el mercado interno. De la producción de Mar del Plata muy poco puedo ir al exterior por una cuestión de costos, estamos casi fuera de precios de nuestros productos”.

“Estamos con un tipo de cambio pasado y con costos laborales y tributarios que no nos permiten no poder competir con ningún país regional siquiera. Se hace muy difícil exportar y si bien hay algunas empresas que lo hacen, no se está generando un volumen de importancia para exportar”, afirmó.

“La informalidad fue incrementándose con el tema de la presión impositiva”

En lo que respecta al trabajo informal en la ciudad, señaló que “es un problema que se da no solo en Mar del Plata, sino también a nivel país. La industria textil es una industria con alto porcentaje de informalidad, porque al no tener centralizadas las plantas con todos los procesos productivos, para hacer un producto que tiene distintos eslabones productivos, terminas yendo a un taller donde no pagan ningún impuesto o están escondidos, con mano de obra en negro”.

“Es una industria fue incrementándose con el tema de la presión impositiva. Cuánto más se fue gravando la carga tributaria, algunos tuvieron que recurrir a la informalidad para seguir subsistiendo y otros lo hacen simplemente por un beneficio propio”, aseveró.

Ley contra la industria informal

Asimismo, comentó que lo anterior, “son algunos de los problemas que van surgiendo y se van tratando”, en relación a lo cual enumeró también el hecho de combatir la informalidad “mediante una ley que se va a presentar el mes que viene y bajo la cual se va a dar beneficios impositivos muy grandes en lo que tenga que ver con el sector confección, calzado y textil como también con lo que tiene que ver con las cargas sociales”.

“La idea es pasar parte de la informalidad a la formalidad”, remarcó el referente textil de la ciudad.

Sello de calidad

Consultado por “el Retrato…” sobre los proyectos que vienen comentó que se encuentran trabajando con el Ente de turismo de la ciudad. “Estamos tratando de trabajar en la promoción de Mar del Plata, que es un punto muy importante como también estamos trabajando con la Universidad Nacional de Mar del Plata en un sello de calidad”, afirmó.

En referencia a esto último, completo que también va a participar el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires. “Vamos a lanzar el sello de calidad en los próximos meses para poder diferenciar los productos que se hacen acá con diseño y calidad y que tenga que ver también con la sustentabilidad de los productos que se comercializan, es decir, que se tomen las medidas medioambientales para que se pueda certificar el sello hecho en la ciudad”.

“También estamos trabajando en la mejora de competividad del sector, en el desarrollo de fibras como también lo que tiene que ver con un laboratorio textil, un centro de servicios. Estamos esperando que nos aprueben para desarrollar todo programa que tenemos armado para 2018”, describió.

Temporada 2018: “Hubo una mejora”

Seguidamente, se refirió a la parte comercial del sector. “Los primeros quince días de enero fueron mejores que la primera quincena de 2017, que fue muy mala. Si bien hubo una mejora, se parte de la base que enero de 2017 fue muy malo para el comercio”, señaló.

Por último, realizó un panorama de lo que viene en este año y comentó: “Siempre miramos de forma optimista, sino tenemos que cerrar las puertas de los negocios, pero creemos que va a depender mucho el desarrollo del sector de las medidas macroeconómicas que se tomen, lo que tenga que ver con las reformas tributarias, laborales, el tipo de cambio y demás”.

“Esperemos que sea un año mejor que el anterior y que empecemos a crecer de a poco en los próximos años”, remarcó Juan Pablo Maissonave, representante de la Cámara Textil de Mar del Plata.