El Gobierno se siente “obligado” a impedir la investidura de Puigdemont

El Gobierno sigue asumiendo riesgos y ahora decide recurrir al Tribunal Constitucional la investidura de Carles Puigdemont, pese a contar con el informe desfavorable del Consejo de Estado. El golpe que supuso ayer esta decisión parece superado, a la espera de lo que dictamine el TC este sábado.

Como se avanzó el jueves, el Consejo de Ministros ha aprobado la interposición del recurso (que ya ha llegado al TC) que, en caso de ser admitido, supondrá la paralización del pleno que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el próximo martes.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido en rueda de prensa en Moncloa que el Ejecutivo “tiene entre sus obligaciones defender el Estado de Derecho y la legalidad constitucional y estatutaria”. Estamos “obligados”, ha señalado, a “hacer todo lo legalmente posible” para evitar que una persona “en busca y captura” intente ser investido presidente de la Generalitat. El Gobierno, ha insistido Sáenz de Santamaría, asume “el compromiso político y legal” de impedirlo.

A diferencia de lo que sostiene el Consejo de Estado, que opina que la candidatura de Puigdemont es todavía una mera “hipótesis” y que se debería esperar a que esté presente en el Parlament, el Ejecutivo mantiene que no puede esperar a “hechos consumados“. Respetamos la postura de este órgano, ha dicho la vicepresidenta, pero el Gobierno cree “que tiene argumentos legales” para que no se realice esa investidura. “Nuestra obligación es defender la ley y la democracia” con “todos los instrumentos a nuestro alcance“.

La postura del Ejecutivo es que el presidente del Parlament no puede proponer a Puigdemont y debe plantear otro candidato. Sobre si podría ser el dirigente de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra preso en Estremera, Sáenz de Santamaría deja esta decisión en manos de los tribunales.

“Gobernar es tomar decisiones”

El Ejecutivo sostiene que “ha trabajado” para que el recurso pueda ser admitido por el TC y asegura que “gobernar es tomar decisiones”. Su planteamiento para dar este paso ante el TC, que en principio no se contemplaba, es que vivimos una “situación inédita” en nuestro país, donde una persona acusada de “graves delitos”, que está “en busca y captura” y que “no se somete” a la justicia española, pretende ser investido presidente de la Generalitat. “Si hay una posibilidad, tenemos que utilizarla”, ha insistido la vicepresidenta, sobre el intento de que se suspenda la investidura del martes.

Si finalmente se celebrara, el Gobierno adelanta que también la impugnaría. Hacerlo supondría también que la posible elección de Puigdemont como presidente, si esta se produjera, quedaría en suspenso, por lo que el Rey no tendría que firmar el decreto de su elección.

Fuentes del Gobierno han tratado de quitar hierro a la falta de respaldo del Consejo de Estado e incluso a la posibilidad de que el TC no admita el recurso y han asegurado que “seguiríamos peleando“. El Ejecutivo asume la complejidad de sus decisiones porque “esto no se ha producido nunca en nuestro país”.

Después de conocerse el revés del máximo órgano consultivo del Gobierno, la vicepresidenta habló personalmente con dirigentes del PSOE. Pese a las críticas vertidas hoy desde este partido, Moncloa entiende que sigue contando con el apoyo de los socialistas. Sobre Ciudadanos no se hacen comentarios ya que ni siquiera se habló con ellos sobre el propósito de interponer este recurso.

Puigdemont: Rajoy “aísla” España

El candidato de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura como presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy de “aislar” España “igual que hace 40 años.

En un mensaje en Twitter, Puigdemont ha adjuntado imágenes de titulares de prensa que se hacen eco de los dispositivos de vigilancia desplegados por el Gobierno en las fronteras y en torno al Parlament para evitar que el líder de JxCat asista en persona al pleno de investidura convocado para el 30 de enero.

“Siempre nos han acusado falsamente de querer levantar fronteras. Y resulta que lo han acabado haciendo ellos. Igual que hace 40 años, aislados de Europa por tierra, mar y aire. Aislados físicamente, jurídicamente y democráticamente. Es el pánico a la voluntad popular”, ha denunciado.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa