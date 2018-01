Concejales entregaron distinción “Visitante Notable” a Carlos Rottemberg

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon entrególa declaración “Visitante Notable” al productorCarlos Rottemberg “que cumple 40 años de trayectoria en Mar del Plata”, mediante Decreto de la Presidencia N° 42.

El acto, presidido por el Presidente Guillermo Sáenz Saralegui (AA), se llevó a cabo en el recinto de sesiones, por iniciativa de la concejal Vilma Baragiola (UCR). Estuvieron presentes los también concejales Cristina Coria y Mario Rodríguez (UCR), Claudia Rodríguez (AM), Patricia Mabel Serventich y Marcelo Carrara (AA), Marina Santoro, Verónica Lagos y Virginia Sívori (UC); Angélica González (CC); Mercedes Morro y Ariel Ciano (1País); la secretaria de Cultura, Silvana Rojas; la Presidenta y el Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR), Gabriela Magnoler y Jorge Zanier, respectivamente; el director del Teatro Colón, Marcelo Gobello; el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi; además de otras autoridades, artistas y amigos invitados.

Sáenz Saralegui dio la bienvenida a los presentes: “Estamos en un lugar, este recinto de sesiones, donde suelen surgir los disensos para tratar diversas cuestiones. Pero hoy estamos en un marco de consenso destacando y agradeciendo la prevalencia de un empresario que le ha aportado mucho de sí a Mar del Plata. Un hombre que siempre se ha comprometido a traer sus obras, a invertir, aún en épocas desfavorables. Rottemberg es, a mi juicio, un marplatense por adopción porque se percibe a simple vista el sentimiento que tiene por esta ciudad. Felicitaciones Carlos y ojalá esta relación continúe así, estrecha y firme”.

Después, Rojas expresó: “Hola, gracias Carlos por estar presente y al Concejo Deliberante por este reconocimiento a un empresario que tiene alma de artista, que fomenta cultura y el crecimiento de los sueños posibles en estos 40 años, dejando abiertos lugares de trabajo, que son necesarios”.

Magnoler, por su parte, dijo: “Es una caricia al alma a una persona de la cultura, que siempre abre las alas de los sueños. Gracias a él, entre otros, estamos transitando una temporada maravillosa, con variedad de títulos convocantes. Sabemos cuánto querés a Mar del Plata y lo agradecemos”.

A su turno, Claudia Rodríguez manifestó: “Quizás, empresarios como Carlos Rottemberg haya varios; pero que estén siempre, no tantos. Le da a la actividad teatral un sentido cultural muy fuerte. Sentimos que él siempre es una voz autorizada a quien acudir. Por eso desde el Estado está el desafío de demostrar cómo se puede impulsar esta actividad”.

Baragiola remarcó: “Gracias Carlos por haber venido a la casa de todos los marplatenses. Gracias por darnos la posibilidad de tener a los mejores artistas y espacios. Estamos comprometidos en los diversos estamentos para trabajar junto a vos y demás empresarios en la misma sintonía, para proteger y fomentar la cultura. Queremos que todos puedan acceder a los teatros, turistas y residentes, para seguir manteniendo a Mar del Plata como la gran ciudad del teatro. La cultura, para nosotros, no es un gasto; es una inversión”.

Finalmente, tras recibir la distinción, Rottemberg definió la importancia de Mar del Plata como plaza teatral y su vínculo a la ciudad: “Ante todo, agradezco al Concejo Deliberante, a Vilma. Cuando empecé, hace 40 años, este lugar, que es referente de la democracia, no funcionaba. Por lo tanto, conmueve estar aquí. Gracias a los amigos que vinieron. Uno puede hacer bien los deberes, pero si no es bien tratado por la ciudad y su gente ese vínculo se interrumpe. Y a mi, Mar del Plata siempre me trató bien, desde el primer momento. Es una plaza teatral por excelencia, cuyo secreto intentaron develar muchos. Incluso, hace 5 años vinieron referentes teatrales de Barcelona, otra ciudad con playa y teatros, para tratar de entender cómo se podían mantener abiertas las salas teatrales en verano. Se volvieron sin comprenderlo, simplemente porque lo que ocurre acá es parte de nuestra idiosincrasia. El teatro es parte fundamental de la oferta recreativa turística. Cuando se vendían 20.000 entradas por día, se movilizaban miles de viajes en taxi y remises y el derrame sobre los restaurantes también podía percibirse claramente. De todos modos, no hay que discernir entre temporada de verano y del resto del año. Grandes figuras y teatros independientes van por la misma senda y hay que protegerlos, porque a veces es tan fuerte la presencia de las figuras mediáticamente que tapa a la actividad de todo el año, que es muy fuerte. Este año, por caso, hay 300 títulos en cartel. Hay que entender todo lo que se promueve como fenómeno cultural. Sin el talento de las presencias en los escenarios, los empresarios teatrales careceríamos de sentido. Soy un defensor a ultranza de los espacios teatrales, sean grandes o pequeños, de reconocidos artistas o del sector independiente, porque genera un movimiento enriquecedor para la ciudad. Soy un convencido de que los edificios no venden ni una entrada, lo hacen los contenidos. Por eso, apoyo el talento, que es lo que mueve al público a las salas, las figuras. En este sentido, Mar del Plata desde hace años ha mostrado la voluntad de hacer convivir a las figuras con los artistas menos conocidos. Y por eso apoyo la igualdad fiscal respecto a otras plazas. Independientemente de la ideología, puedo estar de acuerdo con algunas cosas de este Gobierno o de los anteriores, pero lo que digo es que no hay que tenerle miedo a los empresarios teatrales. El teatro, en Mar del Plata, tiene un lugar preponderante. Que no nos ocurra en el futuro que se perdió el teatro por no saber cuidar la marca. Por eso, apoyo cualquier iniciativa que sirve para cuidarla y promoverla”.