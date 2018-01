Carlos Arroyo autoelogia la gestión …”Estamos haciendo como nunca antes”

El intendente Carlos Fernando Arroyo, junto al presidente del Ente de Vialidad y alumbrado Público (EMVIAL), Pablo Simoni, supervisó los trabajos de las obras que se están realizando sobre la calle Beltrán. “Estamos haciendo como nunca antes”, manifestó Arroyo en su recorrida esta mañana. El jefe comunal se había comprometido con los vecinos de ese sector y su gestión dio sus frutos en menos de seis meses: ya comenzaron los trabajos de pavimentos que se agregan a agua corriente, limpieza del arroyo La Tapera a cargo de OSSE. “Esto es el estado, haciendo”, remarcó luego.

Estos trabajos contemplan unos 12.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica (unas 18 cuadras, desde av. Tejedor hasta Gandhi). La inversión –con fondos provinciales- es de 22 millones de pesos. Además, se construirán 3600 metros de cordón cuneta y se evalúa hacer a futuro una bicisenda. Se estiman unos 90 días hábiles para la finalización de los trabajos.

En este marco, el Intendente manifestó que “esta es una obra largamente postergada con 18 cuadras con una capa asfáltica de primer nivel especialmente diseñada por el ingeniero a cargo del EMVIAL. Para que todos sepan, lo normal son7 centímetros de espesor y acá estamos trabajando con una capa que va a tener 12 centímetros previendo el tránsito de colectivos para que no se vuelva a romper”.

Además, el jefe comunal precisó que “hay cordón cuneta a lo largo de todo el trayecto que va a resolver el problema crónico de este sector. Todos recordarán que la gente caminaba por la calle porque no había vereda; era un desastre. La obra con cordón cuneta va a permitir el desalojo del agua que cae cuando llueve al arroyo que sale por Camet”.

“Vamos a emparejar las veredas y está previsto hacer una bicisenda para que se pueda circular con seguridad tanto para peatones como ciclistas, cuando terminemos con este problema de las cunetas como deben ser. La calidad del trabajo es perfecta”, agregó.

Para esta obra, primero se hizo el fresado de la calle para recuperar parte del material de la calle que luego fue mezclado con tosca para hacer el suelo estabilizado. Una vez realizado esto, se construyó el cordón cuneta, se hizo el desmonte de la calle –en algunos casos de hasta 50 centímetros- para poder trasladar el agua. El barrio no cuenta con falibilidad hidráulica pero por la cercanía con el mar y al arroyo, se conducirá el agua por superficie hacia estos sectores para su escurrimiento.

SIMONI: “EL RITMO DE TRABAJO ES MUY BUENO”

Por su parte, Pablo Simoni explicó que esta obra se realiza con “fondos provinciales para el bacheo express. Es una ampliación de los 320 millones de pesos por el 20 %, es decir, 64 millones de pesos. Parte de estos fondos, 22 millones, se están volcando acá en la calle Beltrán”.

En cuanto a la carpeta asfáltica colocada, el titular del EMVIAL informó que “generalmente una carpeta promedia los 7 centímetros, acá tenemos una de 12 centímetros –una base de 6 y un recapado de otros 6 cm-. A medida que se vaya deteriorando con el tiempo, ya que el agua degrada el asfalto, va a permitir poder fresar y volver a recapar. Es una obra que si es mantenida debidamente, perdurará en el tiempo”.

“El plazo de la obra es de 6 meses y el ritmo de trabajo es muy bueno. Hoy nos quedan 90 días hábiles, unos cuatro meses calendario. Esta obra se finalizará aproximadamente a finales de abril”, concluyó Simoni.

TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE CAMET

En el mismo marco de la recorrida por la obra integral de asfalto, Arroyo señaló: “No voy a engañar a nadie, hace falta muchísimo porque acá en Camet hay una licitación que, por un motivo o por otro, se fue postergando pero que ahora aparentemente está por terminar. Esto nos permitirá –en primer lugar- reparar los baños ya que, como están, son una porquería y revisar el tema arbóreo. También la construcción e nuevos fogones. Tenemos que resolver el cerramiento del Parque para que no entre cualquier persona a cualquier hora”.

Seguidamente, el jefe comunal agregó: “Hay muchas cosas a resolver como es el lago que se ha formado a la salida ya que es un juntadero de mosquitos y basura. Hay que resolver un montón de cosas. Otro tema que me preocupa mucho es laaltura de los eucaliptus que están sobre la calle. Esto tendría que se trasnochado por una cuestión de seguridad. El estado de abandono del Parque Camet es lamentable. Estamos haciendo con los recursos que tenemos. Pero todos saben que estamos haciendo como nunca antes. Con la llegada de la Policía Local al Parque ya hicimos algo importante porque no había presencia. Luego de esta obra, trabajaremos con el tema de la iluminación. Veinte años de abandono no se pueden resolver en minutos”.