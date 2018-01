Unas 140 personas se vacunan por día contra la fiebre amarilla por viajes a Brasil

En el marco de la campaña de salud que se viene desarrollando en la ciudad, la Directora del área, Patricia Fortina, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que se encuentran haciendo dos jornadas de vacunación, en las cuales se aplican dosis contra la fiebre amarilla y las de calendario nacional obligatorias para los adultos a la vez que destacó que en promedio vacunan por días entre 130 y 140 personas.

“Estamos haciendo jornadas de vacunación en La Plaza del Agua los miércoles de 10 a 13, donde se aplican las dosis que por calendario nacional, obligatorio y gratuito todos los adultos deben tener”, explicó la referente del área de salud a la vez que remarcó que las mismas “están teniendo muy buena respuesta”.

En relación a las vacunas que se aplican, señaló que son “la de doble adultos que cubre anti tría y tétanos, hepatitis B, triple viral que debemos tener dos dosis en la vida, las cuales cubren contra sarampión, paperas y rubiola, y la antigripal, principalmente para las embarazadas”.

En tal sentido, agregó que también los jueves y viernes en la puerta de Región Sanitaria hay un tráiler, donde se realizan diferentes actividades y también de 10 a 13 horas, hasta el 2 de febrero inclusive, se vacuna contra fiebre amarilla. “Hay también un centro de vacunación en el Puerto que se llama Puertos y Fronteras, el cual depende de Nación y aplican también la vacuna contra la fiebre amarilla”, aclaró.

“En ambos lugares se ha registrado una cola importante en los últimos días, pero es todo muy rápido de todos modos”, comentó la referente del área de Salud Municipal a la vez que explicó que “todo el mundo se volcó a aplicarse la vacuna porque se registraron cambios en el calendario de vacunación”.

En ese contexto, expresó que la vacuna contra la fiebre amarrilla se aplica “por lo menos 10 a 15 días antes del viaje. Es una sola dosis en la vida, pero es necesario respetar ese tiempo, porque si no el efecto va a empezar a hacerse cuando ya se esté en la zona de riesgo”.

“Este desborde sucede porque se han ampliado las zonas de riesgo, fundamentalmente en Brasil, entonces ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y Bahía, son tres de los estados que los argentinos viajaban y no estaban, pero ahora sí. Otras zonas del sur de Brasil, en los cuales no es necesario la vacunación, porque no son de riesgo”, afirmó.

Fortina manifestó que “la vacuna de la fiebre amarilla se puede comprar en la farmacia y aplicársela cada uno por su cuenta, pero hay algunos países que piden la certificación emitida por un organismo oficial. Brasil es un país que no pide la constancia de vacunación y se puede aplicar en la farmacia”.

A su vez, comentó que en el tráiler se realizan distintas actividades “como la promoción de la donación de órganos, se desarrolla el programa Prodiaba para la prevención de la diabetes y demás”.

Consultada por “el Retrato…” sobre la cantidad de dosis que vienen aplicando, destacó que” el viernes pasado se aplicaron 147 dosis de fiebre amarilla y el jueves un poco menos, mientras que este miércoles se dieron unas 130 vacunas de las otras en la Plaza del Agua y se hicieron unos 20 testeos rápidos de VIH”.

“En el lugar se aplican únicamente las vacunas, pero hay consejería de enfermedades de transmisión sexual y de VIH con el testeo rápido, los cuales lo hacen las licenciadas en enfermería y servicio social”, completó Fortina a la vez que aclaró que “ante cualquier duda o situación que aparezca se deriva al CEMA o lugar que corresponda”.

Por último, destacó que “no hay faltantes de dosis” y que cuentan con todas las vacunas en todos los centros de Salud. “Las que se aplican en las jornadas de vacunación en La Plaza del Agua son las mismas y con los mismos criterios de vacunación de las que se aplican en los Centros de Salud, se hace esto por una cuestión de comodidad”, concluyó.