MdP7 inició sus prácticas para el Seven Fernando Varela

Como desde el año 2015, la Unión de Rugby de Mar del Plata presentará un equipo en el Seven Fernando Varela del Club Los 50 de Tandil, que se disputará el 3 y 4 de Febrero.

En este caso el combinado “MdP7” representará al Trébol en Tandil y este miércoles por la tarde, en elClub Universitario, comenzaron los entrenamientos que continuarán la próxima semana.

Los entrenadores Ignacio Vallejo y Mariano Abate serán la dupla que estará a cargo de este equipo, como ya lo han hecho en la última edición del Seven de la República.

El plantel, con un bajo promedio de edad, tiene a cuatro jugadores categoría 99, además de algunos que ya tienen experiencia en esta modalidad, como el caso de Puglia o Raiteri.



Para esta oportunidad fueron citados Mariano Puglia (San Ignacio), Braian Zar, Joaquín Mihura (Los Cardos), Hernán Ebrett (Biguá), Nicolás Blanco (Universitario), Facundo Raiteri, Leopoldo Branderiz, Pedro Hernández (Mar del Plata Club), Joaquín Pérez Maraviglia, Gastón García Argibay, Joaquín García Argibay, Federico Spinelli (Sporting).

Los buenos resultados obtenidos los últimos años hacen que cada representativo que lleve la URMDP sea candidato. En 2015 se alcanzó la Final, en donde cayeron ante Los Cardos, en 2016 llegaron a las Semis y fue derrota ante el campeón Mar del Plata Club, en tanto que el pasado año el equipo había ganado sus dos partidos y cuando se disponía a jugar los octavos de final, debió suspenderse el certamen por tormenta eléctrica.



Mariano Puglia, uno de los referentes de este equipo, expresó que “Es lindo arrancar el año con una convocatoria de estas, espero tener minutos y empezar el año del Seven desde ahora. Esta camiseta es un premio al esfuerzo que hacemos en el Club, vestir la camiseta del Seleccionado es importantisímo, hay que valorarlo”.

El medio scrum de San Ignacio señaló que “Me sorprende no ser el más chico, intentaré dar orden, organizar y ayudar en lo que me toque, en Paraná estuvieron cerca en todos los partidos que jugaron, es bueno tener una base que tengan ganas e ir formando el equipo para ir a Seven de la República”.



Por su parte Joaquín Mihura contó que “Me adapté bien al grupo, hay muchos de mi edad, poco a poco nos vamos conociendo, hay un plan de juego mucho más diagramado que con Juveniles”.

El back de Los Cardos comentó que “Sería lindo ponerme la del Trébol, en el juvenil no tuve la chance así que espero aprovechar esta oportunidad. Jugué varias veces el Varela, es casi como jugar de local al ser en Tandil”.



Los entrenadores se muestran ilusionados con este nuevo proceso. Vallejos contó que “Las aspiraciones son siempre dejar bien representada a la Unión, con buen juego, estoy entusiasmado por la calidad de jugadores juveniles, se ve que el laburo en el Centro de Rugby rinde sus frutos, esperemos poder potenciarlo para pelear entre los mejores a fin de año en Paraná”.

El “Cono” Abate, por su lado, opinó que “Fue una muy buena experiencia el último Seven de la República, volvimos muy contentos, sabiendo que era un plantel con chicos muy jóvenes, sólo dos habían ido antes, vimos jugadores que se la bancaron, se ve que se vienen haciendo buenos trabajos en el CIAR”.