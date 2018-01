La vedete Jochi Quiles calificó de “una locura”lo que esta pasando y dijo que nunca se sintió cosificada

Jochi Quiles, la escultural vedete marplatense que protagoniza el skecth que ha provocado un cuestionamiento de género, afirmó de manera contundente que “nunca me he sentido cosificada, y menos por Santiago (Bal); al contrario, yo estoy feliz de trabajar con él”, para enfatizar ante “el Retrato….” que “Esto ya es una locura, un extremo que está sobrepasándonos. Yo respeto a las mujeres y lucho igual que todas porque tengamos derechos y que se nos respete, pero tampoco acepto que se cruce un límite que ya no tiene sentido”.

Quiles se apresuró en aclarar que “Si hubiese sentido que me estaban faltando el respeto, no estaría ahí. Siempre me he sentido el cuidado tanto de Denise Cerrone , como de Omar Suárez que nos consultan todo y nos protegen un montón”, acotando que “este es un proyecto que yo elegí porque creo que suma en mi carrera. Lo voy a bancar, lo mismo que al sketch”

La joven actriz en otro pasaje de la charla con “el Retrato…” se preguntó por qué “Hoy que tanto pedimos el respeto, nos olvidamos que hay gente que elige este tipo de espectáculos porque le gusta, se divierte y paga la entrada para vernos” para remarcar que “de ahí a estigmatizar a una revista y un espectáculo que hacemos con tanto esfuerzo, no lo merecemos”

No tuvo dudas en señalar que “Se están metiendo con algo que nunca existió, por lo menos en nuestro espectáculo”, calificando de “lamentable lo que está sucediendo; y su hilamos tan finitos, deberíamos ver tantos programas en televisión que tendrían que sacar del aire, desfiles en ripa interior que no deberían hacerse más , las fotos que suben las chicas en Instagram

Finalmente dijo en relación al sketch que “hemos cambiado algunas frases y ahora no sabemos cómo continuará , ya que Santiago no se sentía bien y dependerá de él, la continuidad de este cuadro, o no”, para agregar que “La protagonista del sketch es la pulga, no yo. Mi cuerpo en ningún momento es tomado para la risa o para hacer un chiste y la pulga termina estando en el elástico de la bombacha”.