Arranca o no arranca…Ni la mejor bujía del mercado hace trabajar a los concejales

“Hay un sin número de expedientes, tanto de los concejales opositores como de particulares que elevan notas buscando se creen ordenanzas o se discutan temas en comisión y el Concejo esta sin funcionar literalmente”, puntualizó Marcelo Fernández, concejal de Acción Marplatense

Sorprendido, consideró que “desde que estoy en la labor legislativa no recuerdo que haya pasado esto alguna vez” y agregó “el Concejo no sesiona, la última vez convocamos los concejales de la oposición para tratar el tema de la basura, pero es menester que comience a funcionar”.

El concejal de Acción Marplatense enfatizó en que la situación de parate total que atraviesa el HCD los posiciona “como compartimentos estancos entre los concejales y frente a la comunidad y eso nos preocupa. Cuando el titular de cualquier medio transmite al vecino que el Concejo no está trabajando, cuando no tenemos intenciones de que eso pase, nos hace cómplices de una situación que no buscamos”.

Por otro lado, manifestó que “ojala que en estos días el apuro que tiene el propio oficialismo por tratar ciertos expedientes, que tienen suma importancia para la vida del municipio como el Presupuesto 2018 o el tratamiento de la Ordenanza Fiscal Impositiva, lo haga reaccionar”.

Fernández destacó que “la lentitud en el tratamiento del Presupuesto y la Ordenanza Fiscal Impositiva ha provocado como positivo que distintos sectores de la comunidad hayan prestado atención a lo que se propone en ambos y han elevado notas y pedidos de revisión que merecen ser escuchados”.