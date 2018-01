Se va Mascherano: “No tenía la misma fuerza que antes para pelear por un lugar”

El viernes, Javier Mascherano empezará su nueva etapa en el Hebei Fortune chino. Hasta ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, mientras apurasus últimos instantes como jefe del Barcelona.

Con los 18 títulos que ha conquistado en siete temporadas y media, rodeado de todos sus, en breve, ex compañeros (incluso con Carles Puyol y Eric Abidal), y el presidente Josep Maria Bartomeu, el centrocampista que tuvo que convertirse en central, el suplente que fue titular, se marcha con todos los honores.

Llegó al Nou Camp con el pelo ensortijado, se va con la cabeza rapada. Pero con la misma palabra en sus cuerdas vocales: “agradecido”. “Me siento un privilegiado. Hace siete años y medio vine para cumplir un sueño, pero es hora de despertar, porque duró más de lo que hubiera pensado. Llegó el momento de decir adiós, e irte con este cariño es más de lo que podía pensar“, comentó al borde del llanto, con la voz quebrada, algo inédito en un valiente como él.

A sus 33 años, 18 títulos en 334 partidos y un único gol marcado de penalti, el Jefecito (apodo que no le gusta nada) se va porque tiene claro que no quiere ser una losa. “Disfrutar, disfruté siempre. Era muy fácil ir a entrenar y convivir con este grupo de jugadores. Pero tanto tiempo en un lugar y más en uno como este desgasta mucho. No tenía la misma fuerza que tenía antes para pelear por un lugar, es necesario resetearte un poco. Es una manera de terminar en un fútbol de élite en el Barcelona, es un orgullo tremendo. Ahora busco la ilusión desde otros lugares” y con un entrenador,Pellegrini, que le conoce como la palma de su mano.

Mascherano arropado por los suyos

Así pues, Mascherano, cuarto capitán sin haber formado parte de la cantera, se quita el brazalete aplaudiendo a los que fueron sus predecesores y mirando de reojo la elección de la plantilla. Curiosamente, hoy formaban Andrés Iniesta, Leo Messi, Sergio Busquets y Gerard Piqué en este orden en primera línea. Los tres primeros son los responsables actuales del grupo. Curiosa posición en el evento.

“Puyol, Xavi y Víctor [Valdés] marcaron el ritmo, pero transmitieron los valores para que el resto los agarre y siga en la misma línea. Es el gran secreto del Barça, vivir el día a día realmente bien. Ver disfrutar en los entrenamientos y en los viajes, por eso esto se ha pasado tan rápido, pero parecen menos por lo bien que lo pasamos”, indicó el protagonista, quien aplaudió la decisión del equipo cuando vote a su sucesor, y alabó a Piquéporque “ha sido una pieza valiosísima en estos años pese a no ser capitán”.

Y hasta aquí, Mascherano.

Es un adiós, pero el Barça ansía que sea un hasta luego. No en vano, el presidente Bartomeu le abrió las puertas del Camp Nou de par en par… Como futuro entrenador. “Es más un deseo de ellos que mío. En algún momento, igual lo pienso lo de ser entrenador. Me gustaría probarlo, pero no es el momento. Estoy totalmente agradecido del gesto de la directiva para volver, me lo han dicho muchas veces, pero recordármelo el último día se agradece”, sentenció el bravo futbolista, quien este jueves, en los prolegómenos del derbi contra el Espanyol, en la vuelta por la Copa del Rey, dirá adiós al estadio.

El viernes será jugador del Hebei.

¡¡HASTA PRONTO JAVIER!!

Un bravo jugador, de los de ¡¡garra, pata, corazón ¡!..y ..técnica, que ha honrado al fútbol argentino desde el fondo de la defensa azulgrana.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa