El Concejo distinguió a Graciela Borges como “Visitante Notable”

El Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregó el título de “Visitante Notable” de Mar del Plata a la actriz Graciela Borges “por su amplia trayectoria nacional e internacional, y su aporte a la cultura”.

El acto se desarrolló el recinto de sesiones y fue presidido por el Presidente del Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui (AA), que estuvo acompañado por los concejales Marcelo Carrara y Patricia Mabel Serventich (AA); Mario Rodríguez (UCR, autor de la iniciativa), Cristina Coria (UCR), Mercedes Morro (1País), Angélica González (CC); la presidente y el vicepresidente del EMTUR, Gabriela Magnoler y Jorge Zanier, respectivamente; el subsecretario de Cultura, Marcelo De la Plaza, familiares, amigos e invitados.

Sáenz Saralegui dio la bienvenida: “ Estamos muy reconfortados de recibir una de las figuras más luminosas del cine argentino y de las artes en general. Somos varias las generaciones que hemos aprendido a conocerla y admirarla. Ella es de esas personas que trascienden su época y su contexto. Lo que hacen la distingue del resto, porque deja huella profunda en muchos que anhelan a seguir su estela. El gran legado de Graciela es la cantidad y la calidad de lo que hizo y hace”.

Por su parte, De la Plaza agregó: “En nombre de la Secretaría de Cultura estamos orgullosos de estar con Graciela Borges y que reciba este reconocimiento. Muchas gracias por todo lo que hiciste y por venir a nuestra ciudad”.

Magnoler, en tanto, acotó: “Es una jornada de emociones. Sos, Graciela, una gran estrella, una gran actriz. Te agradecemos por todos estos años en los que nos tuviste presentes. Nos parece muy importante reconocerte hoy y creemos que es ampliamente merecido”.

Después, Mario Rodríguez consignó: “Somos muchos los que hemos crecido mirándote en las películas, admirándote, enamorándonos de vos, Graciela. Hay pocas figuras en el cine de la envergadura de Graciela. Por lo menos desde la vuelta de la democracia, en lo personal, he crecido admirándote. Según VOGUE, de Francia, sos la gran estrella del cine argentino. Belleza admirable, talento increíble. Por eso queremos dejar en claro que te admiramos. Te consideramos un poco propia. Sos una artista inigualable y una gran persona”.

Tras recibir la distinción, Borges agradeció: “No es fácil hacer cine. Creo que los actores de cine somos los mejores porque jamás decimos ´No´. Siempre decimos, ´Sí, podemos´. Ojo, en el teatro y en la televisión también hay mucho talento y pasión. Pero si bien no reniego del talento, creo que todos somos, en alguna medida, iguales. Por eso recibo esta distinción en nombre de todas las actrices argentinas. Soy, un poco también, marplatense. Y una enamorada de la ciudad, como lo soy de Córdoba o de Rosario. En Mar del Plata me enamoré; me casé con un marplatense; pasé gran cantidad de veranos en familia, cuando era chica y cuando se podía venir desde fines de diciembre hasta abril. He alquilado una casa en invierno. Hice teatro. Y hoy estoy acá rodeada de amigos. No hay que guiarse por la proyección de la imagen de la estrella del cine. Soy una persona que siempre renegó de levantarse temprano. Y encima con esta voz grave, no faltó ocasión que telefónicamente me confundieran con un hombre. Pero a esta edad, me miro al espejo y estoy conforme con lo que veo, aunque quizás me vea poco. Tenemos que darnos el tiempo para hacer explícito nuestro amor hacia los demás, ser agradecidos con lo que tenemos y disfrutarnos. Aunque no sé mucho de política, entiendo que la salud, la educación y la cultura son fundamentales. Y que la cultura está presente en cada acto de nuestra vida. Si no nos respetamos vamos a tener una vida triste. Gracias, en serio, gracias en el corazón. Y que tengan un día maravilloso”.