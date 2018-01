De Alvarado a La Boca: Agustin Sánchez empieza a vivir un sueño

El crecimiento del proyecto infanto-juvenil de Alvarado en estos últimos años es irreprochable. Con Gustavo Gatti, como coordinador general y un plantel de directores técnicos y profes lograron poner a las diferentes categorías como animadoras de las competencias y siempre formando parte de la Zona Campeonato. Pero además de lo colectivo, se brindó herramientas para que los futbolistas puedan dar el salto a la Primera Local o estén preparados para ir a probar suerte al fútbol grande. El caso de Agustín Sánchez es uno de esos, surgido de la escuelita del club con Orlando Morón, tuvo una oportunidad en San Lorenzo, le tocó volver, y ahora, más maduro, emprenderá un nuevo camino a partir del martes ni más ni menos que en Boca Juniors. Será el primero de muchos chicos que buscarán seguir sus pasos.

En noviembre fue a probarse y, apenas lo vieron, le dijeron que se iban a comunicar con el coordinador para que vuelva a principio de año. Y así fue. Del Departamento de Fútbol Menor “xeneize” se comunicaron con Gatti y comenzaron a hablar del convenio que firmarán ambos clubes. Y el domingo por la noche se instalará en Buenos Aires para, el lunes a las 7, presentarse en Casa Amarilla para comenzará a desandar ese camino siempre difícil con un solo objetivo: “llegar a Primera División”.

El juvenil que la próxima semana cumplirá 17 años (nació el 26 de enero de 2001) vivirá en la pensión que tiene el club de la Ribera y sabe que es la última gran chance que se le puede presentar. “Este es el año, el próximo ya voy a tener 18 y a esa edad tenés que jugar en Reserva o Primera y firman contratos, así que tengo que aprovechar esta oportunidad”, explicó.

El saber aprovecharla es una de las cosas que más clara tiene. Cuando tenía 14 años tuvo una chance en San Lorenzo de Almagro donde estuvo durante un año, pero “el error que cometí fue querer jugar todo el tiempo en mi puesto de volante y quizás en otro puesto rendía más o le hacía mejor al equipo. Me perdí de jugar más por eso, tenía la chance de ser titular pero no quería jugar de lateral”, reconoció Sánchez.

En el “ciclón” lo dejaron libre, pero rápidamente lo rescató Vélez en una muy buena categoría que ese año salió campeona. Pero el golpe que le provocó quedar libre, lo llevó a tomar la determinación de volverse a su casa. Agustín empezó de nuevo con el objetivo de tener una nueva posibilidad. En Alvarado marcó diferencia jugando como volante por derecha en el equipo de Jorge Valverde que ganó la Copa Challenger y después pasó a jugar de delantero. En esa posición, dejó una muy buena impresión en una práctica de la Séptima ante el plantel del Federal A en el José María Minella.

“Este año también me pasó mucho eso de que me querían usar de mediocampista y ya me había acostumbrado como punta. Y eso me hizo perder varias chances de haber estado en la Primera Local”, aseguró Sánchez con una autocrítica importante para un chico de su edad. Aunque sabe que dos veces dejó pasar oportunidades por el mismo motivo y le sirvió la lección. “No me va a volver a pasar, Boca es distinto a todos y es una chance que tengo que aprovechar al máximo”, cerró. Y se fue a disfrutar los últimos días con su familia, sabiendo que el lunes comienza a vivir una nueva experiencia que lo puede depositar en lo más grande del fútbol argentino.

Firma del convenio

Este sábado, en la Villa Deportiva de la ruta 88, mientras los dos planteles realizaban sus entrenamientos, el presidente de Alvarado Pablo Mirón y el secretario Claudio Pianciola, junto al vice de Boca Juniors, Rodolfo “Royco” Ferrari, firmaron el convenio que une a los dos clubes por el pase de Agustín Sánchez, el primero de muchos chicos del club que ya tienen la oportunidad y seguirán siendo observados para continuar sus carreras en equipos de Buenos Aires.