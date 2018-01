Becchi, candidato del Partido Democrático, con la mira puesta en el Parlamento italiano

El Partido Democrático, la fuerza más representativa de Italia presentó esta mañana a los candidatos a conformar la legislatura por América Meridional, entre los que se destaca la presencia el marplatense Alberto Becchi. Acompañando a los dirigentes locales estuvo el actual diputado italiano Fabio Porta.

“Es una elección muy importante para nosotros ya que Italia es uno de los pocos países que tiene una circunscripción exterior, cuatro diputados y dos senadores, elegidos para los italianos de América del Sur donde la Argentina es el mayor contingente”, destacó el actual diputado y candidato a senador Fabio Porta.

El legislador italiano destacó el trabajo mancomunado con los dirigentes locales ya que, consideró, “el Partido Democrático es la fuerza más grande de Italia y tiene una política muy fuerte para los italianos del exterior”.

En relación, aseguró que en el contexto mundial, “los italianos son el mejor ejemplo del mundo globalizado, es una condición que pocos países tienen, por eso es un mensaje que mandamos al mundo, que es posible gobernar, resolver problemas, aprovechando la gran presencia en este caso de italianos en países como Argentina”.

Por otro lado, el candidato a diputado por América Meridional, Alberto Becchi, hizo hincapié en la cantidad de votantes empadronados en la ciudad y el fuerte compromiso ciudadano de los mismos a la hora de emitir el voto.

“Mar del Plata es una circunscripción que no sólo tiene una importante cantidad de votantes sino que se ha caracterizado en los últimos años por ser de los padrones que más votan no sólo en Argentina sino en el mundo”, manifestó el ex subsecretario de Producción municipal.

Asimismo, agregó que esos votantes italianos en Mar del Plata, “van a tener la posibilidad de tener el “capolista”, como se dice, el primer diputado de América Meridional de acá de la ciudad”.

Becchi aseguró que tiene una gran responsabilidad, pero que está tranquilo: “venimos haciendo mucho, realizando muchísimo trabajo, desde el Consulado, con los jóvenes, con la universidad, con los adultos mayores y asociaciones. No vamos a trabajar promesas sino proyectos que ya están en marcha”.

Finalmente y a nivel nacional, destacó que “tengo la enorme responsabilidad de pensar en una agenda Argentina – Italia que no se ha hecho hasta ahora. El poder arribar a la legislatura italiana va a permitir sentarse con las autoridades nacionales y pensar en cuál es la demanda de Argentina con respecto a Italia y viceversa, de hecho, el presidente Macri apenas llegó al poder lo primero que hizo fue eliminar el tema del corralito, que pudo favorecer a casi 40 mil pensionados italianos, esa fue una medida excelente”, concluyó el candidato.