Preocupa la posibilidad que desaparezca la Dirección de Derechos Humanos

La Concejala Verónica Lagos, perteneciente al espacio de Unidad Ciudadana, realizó una reunión de trabajo con diferentes actores vinculados al área de competencia de Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos ante la preocupación de una eventual disolución del área, si no se resuelve en forma inmediata su situación edilicia. La dependencia fue trasladada a una pequeña dependencia de OSSE de calle Magallanes y Avenida De los Trabajadores la que no cuenta con las condiciones mínimas de dignidad para brindar una atención acorde a las funciones de la oficina y tampoco para las y los trabajadores.

“Derechos Humanos corre peligro, es un área que puede desaparecer si no se aplica una solución al conflicto. Hoy las y los trabajadores están pidiendo el cambio de área porque se encuentran en una situación inhumana tanto para ellos como para las personas con discapacidad, personas mayores de 70 y ciudadanía en general” expresó la Concejala Verónica Lagos y agregó: “Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno, no ha dado señales de tener voluntad para solucionar el problema. También, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, está en conocimiento de la situación”.

Esta situación se desencadena en diciembre del año pasado cuando el intendente Carlos Arroyo dispuso el traslado de la Secretaria de Desarrollo Productivo a Plaza de Agua, lugar donde funcionaba Derechos Humanos, por lo que esta dependencia tenía que ser reubicada. Se pretendió trasladarla al subsuelo del Estadio José María Minella pero como el malestar tomó trascendencia a los medios, finalmente fue enviada a la dependencia de OSSE ubicada en zona puerto. Allí, los trabajadores rápidamente observaron que se trataba de un lugar de desagüe de los camiones de aguas servidas y sin accesibilidad para personas con discapacidad, falta de baños públicos, sin sala para audiencias o toma de denuncias y con marcas en la pared que indicaban que el lugar era proclive a inundaciones. A esto se le suma que la puerta de vidrio, en una de sus hojas fue reemplazada por un terciado, que de manera precaria, cubre el faltante.

“Hay una situación de desgobierno, hoy desde el ejecutivo se analiza la posibilidad de volver a mudar el área, dividiéndola entre la Secretaria de Desarrollo Social ubicada en Teodoro Bronzini y Balcarce, y un espacio del Centro Cultural Estación Terminal Sur. La propuesta muestra cuál es la visión del actual gobierno sobre el conjunto de los Derechos Humanos, porque la sede no es un dato menor y nos obliga a preguntarnos cuál es el lugar que tienen los derechos humanos en Mar del Plata y Batán” finalizó.

Las organizaciones presentes fueron representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Defensoría del Pueblo, Faro de la Memoria, AMADI, Cooperativa Textil Pia Baudracco, Agrupación Envar El Kadri, Comité por la Libertad de Milagro Sala, Mesa de Asuntos Indígenas, Delegado del Sindicado de Trabajadores Municipales, Mesa de Género y Diversidad y Colectivo por la No Violencia, Frente de Género y Diversidad Nuevo Encuentro y Partido Revolucionario.