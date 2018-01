El socialismo ya habla de “una gran unidad de muchos sectores” para 2019

Dirigentes nacionales y locales del partido socialista realizaron una mesa de diálogo con los vecinos y turistas en la calle San Martín y Mitre. El objetivo del encuentro fue el de impulsar la idea de un ingreso básico universal, frente a los niveles de pobreza e indigencia que se viven en el país.

También en la oportunidad se hizo un llamado a distintas corrientes política a aunar esfuerzos pensando en un futuro mejor para todos los argentinos “y no para un determinado sector” .En ese marco el Secretario General Nacional del Partido Socialista Auténtico, Mario Mazzitelli, dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de la situación del partido en la actualidad como también se refirió a las elecciones de 2019. “Para que esto se transforme en una alternativa de gobierno vamos a requerir una gran unidad de muchos sectores”,destacó.

En tal sentido, el referente nacional del partido socialista expresó: “Somos un actor en la Argentina, pero claramente no de los grandes.Sin embargo, hoy estamos convencidos que en el corto plazo hay que crear con muchos actores que no somos muy grandes, y con algunos que sí lo son, algo nuevo”.

“No se trata de generar cualquier alternativa hacia adelante como si hubiera que sacarse al gobierno de encima a cualquier costa, sino quehay que construir una alternativa superadora, que logre correr los límites de este propio gobierno y generar una opción de gobernabilidad democrática de alternativa”,señaló.

“El pasado no puede ser opción de futuro”

En ese contexto se refirió al partido Kirchnerista y apuntó que “un actor del pasado inmediato que se propone como alternativa de futuro, no corresponde. El pasado no puede ser opción de futuro.El kirchnerismo gobernó 12 años y ya no es una opción superadora al Macrismo para 2019”.

“También hay que tratar de jerarquizar la política argentina con un debate de ideas, no solo de aparatos de propaganda vacíos de contenido y llenos de imágenes y promesas que después no se cumplen”, agregó Mazzitelli.

Ante la consulta de “el Retrato…” sobre cómo se perfila el partido para 2019. “Estamos trabajando para eso. El ingreso básico universal es una medida entre 50 o 60 propuestas importantes que tenemos.Para que esto se transforme en una alternativa de gobierno vamos a requerir una gran unidad de muchos sectores”.

“Voy a tratar de hablar con dirigentes como Pino Solanas, Margarita Stolbizer y muchos otros para ver si se puede construir esta alternativa que haga de la ética pública una bandera innegociable, pero que al mismo tiempo sea eficaz a la hora de gobernar”, completó.

En tal sentido, remarcó que para las elecciones de 2019 “hay que juntar fuerzas y hay que ofrecerle a la Argentina un gobierno que fuera bueno y barato y no malo y caro como el que tenemos”.

“Bueno y barato quiere decir que no se trata solo de desplazar alguna fórmula política que esté en el estado a alto costo sino que el próximo gobierno lograra llegar al poder tendría que promover a los grandes cuadros del estado, a las áreas de conducción”, indicó.

En referencia a lo anterior, explicó que “hay que promover los cuadros que el estado tiene a los más altos niveles de responsabilidad. Podes lograr un gobierno altamente calificado, eficiente y con muy bajo costo, porque no estás promoviendo todo el reemplazo de una burocracia política por otra burocracia política, que es parte de lo que ha hecho este gobierno y por eso el gasto público no logra descender, sino que sigue aumentando, lo cual no le trae mucho provecho a la población”.