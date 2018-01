Santoro sin vueltas…“El oficialismo tiene la intención de llevarse toda la institucionalidad puesta”

“Me preocupa el perfil autoritario que está tomando el oficialismo” afirmó ante “el Retrato…” concejal de Unidad Ciudadana Marina Santoro (FOTO) , quien se refirió de esta manera a la paralización en la que se encuentra el Concejo Deliberante en relación a la falta de conformación de las comisiones internas de trabajo. Además, se refirió a la crisis social que atraviesa la ciudad y puntualizó en el año legislativo que está comenzando.

“El oficialismo tiene la intención de llevarse toda la institucionalidad puesta”, manifestó Santoro con respecto a la manera en que se está manejando la situación del Concejo Deliberante que llamativamente aún no ha conformado comisiones internas de trabajo.

En este sentido, dijo que “atrasa el funcionamiento del Concejo: por un lado no puede darse el debate del Presupuesto que es central para arrancar el año, estamos con una prórroga del Presupuesto 2017, eso implica prórroga de la impositiva fiscal, de la complementaria, de todos los componentes que hacen al presupuesto de la ciudad, no tenemos presupuesto 2018 lo cual es grave institucionalmente”.

Por otro lado, aseguró la concejala que “en un clima de crisis social, donde la gente la está pasando cada vez peor por los problemas del hambre, del desempleo, de que el salario siempre corre detrás de la inflación, de los precios, de una calidad de vida que cada vez es peor y donde los marplatenses no somos excepción, que no esté funcionado en Concejo lleva a que la idea que tiene la gente es que la vida cotidiana va por un lado y la política va por otro”.

Asimismo, manifestó que “el oficialismo está manejando las comisiones en función de internas partidarias y las comisiones son de trabajo y si, como se rumoreaba, las van a instalar por decreto, me atrevo a decir que desde el 83 en adelante nunca fueron decretadas, por lo tanto sería gravísimo, pero además del perfil autoritario que está tomando el oficialismo, lo que es grave es que las comisiones no sean de trabajo sino especulaciones políticas”.

Consultada por el clima de unión de los concejales de las fuerzas opositoras que puede percibirse en el Concejo, Santoro dijo que “es interesante que la oposición tenga una agenda común, es bueno que haya una oposición activa, con agenda propia, que interpele al oficialismo, eso hace al equilibrio de poderes dentro de la Municipalidad”.

Sin embargo, la mayoría pertenece al oficialismo, en relación, Marina se mostró preocupada ya que “no debería utilizarla de manera autoritaria negando la posibilidad del consenso y el diálogo, conceptos que han utilizado en campaña y no lo cumplen”. La concejala ejemplificó que en el marco de la sesión de hoy, “hay 31 decretos que no han sido consultados con la oposición, son manejos que no nos parecen adecuados”.

Por otro lado, se explayó sobre el año legislativo que le compete dentro del bloque de Unidad Ciudadana, contó que “somos el primer bloque de la minoría, pasamos de 3 a 6 concejales y estoy convencida de que nuestro trabajo también se va a multiplicar con la incorporación de Balut Tarifa Arenas y las dos compañeras que asumieron el 10 de diciembre”.

En lo que tiene que ver con los proyectos a encarar, aseguró que tiene agenda pendiente del año pasado: “el Protocolo de situación de calle, que es un proyecto en el que trabajé mucho el año pasado y no lo pudimos lograr, la aplicación de la ordenanza de Plaza Rocha, que está promulgada pero no aplicada y algo que me preocupa y mucho es la señalización de playas que fue un proyecto propio cajoneado el año pasado”.

Luego de la reciente tragedia con el fallecimiento de una niña de tres años tras el derrumbe de un médano en las playas del norte, para Marina, “es menester lograr que nuestras playas estén señalizadas, sabemos que hay intención del ejecutivo de hacerlo pero es importante que exista una ordenanza”, concluyó la edil de Unidad Ciudadana.