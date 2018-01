Autoridades de Salud municipal recorrieron la obra del Centro N°1

Autoridades de la Secretaría de Salud de la comuna recorrieron las obras de puesta en valor y ampliación del Centro de Salud Nº 1. “Se invertirá un total de 37 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Municipal que determinó la Provincia de Buenos Aires a General Pueyrredon que coordina el secretario de Obras, Guillermo De Paz”, comentó el secretario, Gustavo Blanco.

A través de esta obra, se duplicará la superficie de un edificio de gran valor patrimonial a la vez que se brindarán nuevas especialidades de atención. Además, el nuevo centro de salud incorporará un Salón de Usos Múltiples para dar clases y consultorías vinculadas a temáticas de la salud y prevé la ampliación del área de farmacia. Asimismo, con la ampliación en su planta alta, se clocará un ascensor.

Esta obra se financia a través de un Fondo de Infraestructura Municipal que alcanza los 158 millones de pesos y de ese total, 73 son destinados a obras de salud. Ya se reinauguraron otros cuatro centros de salud municipales emplazados en los barrios La Heras, El Martillo, Libertad y Alto Camet.

La recorrida estuvo integrada por el secretario de Salud, Gustavo Blanco; el subsecretario Pablo de la Colina; la directora Patricia Fortina; la directora del CEMA, Fernanda Pirro; y el coordinador de los CAPS, Gustavo Méndez, junto a responsables de la empresa encargada de la obra.

En este marco, Blanco expresó que “con todo el equipo de Salud fuimos a recorrer la obra que está avanzando pasos agigantados. Estuvimos haciendo una recorrida por donde van a trabajar los profesionales. Recorrimos el área de odontología que será la primera guardia pública de este tipo. También recorrimos por donde estarán los consultorios donde atenderán clínicos, médicos generalistas, ginecólogos, radiología y mamografías”.

“Además, recorrimos el espacio de vacunación con la central de vacunas, respetando el origen del Centro ya que era el centro de vacunación de la ciudad. Ya no será solamente un centro de este tipo sino que, además, será una verdadera clínica ambulatoria con especialidades. Con esta obra, el Centro 1 deja de ser sólo un vacunatorio y se convierte –además- en un Centro de Salud muy importante”, agregó el secretario de Salud.

Por otra parte, Blanco remarcó la relevancia de esta obra para la salud pública de la ciudad: “Es la más importante de lo que va de la gestión por la función que va a cumplir. A veces el tamaño de la obra no es tan importante como la función que cumple. Este Centro de Salud está en un área neurálgica de la ciudad, donde hay –hoy por hoy- mucha deficiencia en la atención privada para algunas personas que no pueden atenderse en clínicas. Acá vamos a atender a todo el mundo, al que tenga obra social y al que no tenga. Estamos montando una verdadera clínica ambulatoria para tratar de cumplir con la demanda de los vecinos con problemas de salud”.