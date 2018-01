Roger Torrent, de ERC, elegido presidente del Parlament con los votos de los diputados presos

Los partidos independentistas han recuperado el control del Parlament. El diputado de ERC , Roger Torrent, ha sido elegido presidente de la Cámara catalana por 65 votos a favor, mientras que José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, ha obtenido 56 apoyos. Los ocho diputados de Catalunya en Comú Podem han votado en blanco y también lo ha hecho un parlamentario de otro partido constitucionalista, probablemente por error.

Los diputados independentistas presos han participado en la elección por voto delegado después de que la Mesa de Edad del Parlament, formada por tres diputados de ERC y encabezada por Ernest Maragall, haya autorizado al inicio de la sesión constitutiva que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, delegaran su voto para participar en la votación para elegir al nuevo presidente del Parlament y el resto de miembros de la Mesa.

Maragall ha accedido a la petición de los diputados presos agarrándose al artículo 93 del reglamento del Parlament, que permite delegar el voto en caso de “incapacidad prolongada“. Junqueras ha delegado su voto en Marta Rovira y Forn y Sànchez en Jordi Turull.

La jefa de filas de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el portavoz del PP, Santi Rodríguez, han interrumpido el Pleno y exigido a Maragall “reconsiderar” su posición, pero el diputado de ERC se ha negado a hacerlo alegando que vela por “el derecho de participación política de los diputados electos” .

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, levanta la mano para protestar durante la sesión inaugural del Parlament de Cataluña

El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, también ha tomado la palabra para aplaudir la decisión de Maragall, al considerarla “la mejor interpretación posible” de la interlocutoria del juez Pablo Llarena y del informe de los letrados del Parlament.

Carles Puigdemont y el resto de diputados electos huidos en Bruselas no han solicitado delegar su voto para evitar que la sesión constitutiva pudiera ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Junts per Catalunya ha aclarado que sí tienen previsto reclamar la delegación de voto a la nueva Mesa con vistas a la sesión de investidura.

Además, la Mesa queda constituida con la Vicepresidencia Primera que ha recaído en Josep Costa (JxCat) y la Segunda, en José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), que repite como vicepresidente segundo. También han sido elegidos los cuatro secretarios de la nueva Mesa del Parlament: Eusebi Campdepadrós (JuntsxCat), que asumirá la Secretaría Primera al obtener 41 votos; David Pérez (PSC), que también repite cargo, la Segunda con 30 votos; Joan Garcia (Cs), la Tercera con 27; y Alba Vergés (ERC), la Cuarta con 24 votos.

No tendrán representación en cambio en el máximo órgano del Parlament ni PPC, ni CUP, ni Catalunya En Comú-Podem, ya que en este último caso Joan Josep Nuet ha perdido su puesto de la pasada legislatura, entonces en las filas de Catalunya Sí Que Es Pot y como secretario tercero del Parlament.

Aplausos por los ausentes y llamada a “coser la sociedad”

La sesión de constitución del Parlament ha contado con los previsibles momentos de protesta en un hemiciclo profundamente dividido. Los diputados de los partidos soberanistas han roto en aplausos cada vez que desde la Mesa se llamaba a votar a los ex miembros del Govern y diputados encarcelados o que permanecen en Bruselas. Sus asientos, además, han sido ocupados por vistosos lazos amarillos que también lucían en su solapa todos los diputados independentistas.

El nuevo presidente del Parlament en sustitución de Carme Forcadell, Roger Torrent, ha estrenado el cargo con un discurso más moderado que su antecesora y en el que ha combinado las reivindicaciones independentistas y una llamada a acabar con la polarización: “Mi objetivo es coser la sociedad catalana compuesta por identidades cruzadas”, ha dicho. Torrent ha asegurado que ofrecerá “la mano a todo el mundo“, aunque ha reivindicado en paralelo “respeto para la voluntad mayoritaria de la gente”.

Torrent ha eludido, en todo caso, toda mención a su primer reto como será la investidura a distancia que pretende Puigdemonty cuyo destino pasa, en parte, por sus manos. En un mensaje velado al president cesado, Torrent ha instado a no dilatar el vacío de poder actual y ha pedido a todos los diputados a “conjurarse para recuperar las instituciones del país lo más pronto posible”. Puigdemont ha respondido a Torrent de forma inmediata a través de Twitter: “Estoy convencido de que ejercerás el cargo con nobleza y valentía, protegiendo las instituciones y el país“.

El nuevo presidente del Parlament también ha denunciado “contundentemente” el encarcelamiento y permanencia en el extranjero de ocho diputados y ha exigido al Gobierno que acabe con “la intervención” de Cataluña, no ya a través del 155sino por el control de las cuentas públicas que mantiene Hacienda. Al contrario de lo que sucedió durante la anterior legislatura, la sesión ha finalizado con gritos de “libertad” para los presos y no el habitual “independencia”.

La centralidad de Torrent ha contrastado con el discurso anterior de Ernest Maragall, quien ha roto con su papel meramente institucional de velar por la votación y ha pronunciado un discurso lo más alejado de la neutralidad política. El hermano del ex president socialista Pasqual Maragall -diputado por ERC- ha aprovechado su turno de palabra para acusar desde la tribuna presidencial al Gobierno del Estado de sólo responder a las peticiones independentistas con “humillación y castigo“.

Maragall, cuyo nombre figuraba en las quinielas para presidir el Parlament, se ha reconocido “indignado” por el encarcelamiento de parte del ex Govern y el “exilio” del resto y ha advertido a Mariano Rajoy de que “Cataluña no se rinde, no se resigna“. Arrimadas ha sido la única que ha afeado el tono de “mitin” del ex conseller.

“Libre de procesos judiciales”

Torrent, portavoz adjunto de los republicanos en la Cámara durante la pasada legislatura, tendrá el difícil papel de sustituir aCarme Forcadell. Torrent cumple con el único requisito planteado por su antecesora: es «una figura libre de procesos judiciales», lo que le otorgará mayor margen para quebrantar el reglamento en caso de que los republicanos acaben incumpliendo su palabra y colaboren con la treta escogida por Puigdemont para ser reelegido.

El relevo de Forcadell será el responsable de autorizar una eventual investidura a distancia o por delegación en otro diputado, de igual modo que la ex presidenta de la ANC permitió en la pasada legislatura aprobar las leyes de desconexión o votar la declaración unilateral de independencia contra el criterio de los letrados del Parlament.

Curiosamente, fue el propio Torrent quien anunció en rueda de prensa que ERC sólo accedería a una investidura telemática si los servicios jurídicos del Parlament avalaban esta fórmula, con lo que un cambio de opinión lo dejaría especialmente retratado.ERC deberá decidir antes del 31 de enero, fecha en la que expira el plazo para celebrar el pleno de investidura.

ERC avala a Puigdemont, pero se resiste a la investidura telemática

Ayer, Junts per Catalunya y los republicanos pactaron que Carles Puigdemont siga siendo su candidato a la Presidencia, pero no acordaron elegirlo por la vía telemática. «No nos hemos movido ni un milímetro sobre esa cuestión», confirmaron ayer fuentes republicanas a este diario, después de que la candidatura de Puigdemont emitiera unilateralmente un comunicado en el que anunciaba el acuerdo.

La única novedad, pues, es que el partido de Oriol Junqueras acepta a Puigdemont como su presidenciable, pero en ningún caso da «un cheque en blanco» a Junts per Catalunya para ejecutar una investidura contra la ley.

Los republicanos prometieron que acatarían el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara y que en ningún caso torcerían el reglamento para «restituir» al autoproclamado «president legítimo en el exilio», pero Puigdemont confía en que la presión de la masa independentista obligue al partido de Oriol Junqueras a cambiar de parecer.

La ANC jugará un papel determinante para que la estrategia de Puigdemont llegue a buen puerto. El jefe de filas de Junts per Catalunya ha reactivado a la organización independentista para que apremie a los republicanos a hacer lo necesario para devolverlo al Palau de la Generalitat, aunque sea a distancia.

En las inmediaciones del Parlament ciudadanos se manifiestan durante la sesión inaugural a favor de la libertad

Hoy la ANC inauguró una nueva oleada de manifestaciones con una concentración frente a las puertas del Parlament para «exigir que se respeten los resultados del 21-D». La entidad secesionista instalará una pantalla gigante frente a la Cámara para seguir el Pleno de constitución y ha llamado a congregarse masivamente en los aledaños, como ya hiciera para empujar al Govern a aprobar la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa