Bromatología decomisó 892 kilos de productos alimenticios y 9 toneladas de papas

El Departamento de Bromatología de la Municipalidad de General Pueyrredon continúa realizando operativos sanitarios de control de alimentos en rutas, vía pública e intensificando las inspecciones en depósitos de supermercados, mercados concentradores frutihortícolas y comercios minoristas en pos de la protección de la salud de los consumidores y los productores responsables.

En el marco de los operativos realizados de enero del 2017 hasta la fecha sobre la Ruta Nacional 2, 226 y 88 se inspeccionaron 145 vehículos y se labraron 16 actas de constatación y 7 actas de decomiso. En total, se decomisaron 892 kilos de productos alimenticios, seis medias reses y 9 toneladas de papas.

Puntualmente, se procedió a la interdicción y decomiso de 400 kilos de muzzarella por rotulación apócrifa, 200 kilos de helado por no poseer rotulación, ni procedencia, 9 toneladas de papa (400 bolsas aproximadamente) por rotulación apócrifa, 12 kilos de chorizos secos por contaminación cruzada con carne cruda, 220 kilos de carne de cerdo por falta de amparo sanitario; 6 medias reses bovinas debido a exceso de temperatura 15,5º C al momento de la inspección – cuando la temperatura de conservación debe ser de 7º C – y 60 kilos de carne vacuna (una caja de bola de lomo y dos cajas de nalga de adentro con tapa) por falta de temperatura adecuada en productos congelados y refrigerados.

Por otra parte, se realizaron varias constataciones en el transporte de frutas y verduras por la ausencia de rótulos, en el cual figure el Nº de RENSPA a fin de conocer la trazabilidad de la mercadería. La inscripción en el RENSPA es obligatoria y gratuita para todos los productores agropecuarios y para el caso particular de frutas, hortalizas y material de propagación.

Se recuerda a los transportistas que deben portar la documentación respaldatoria de toda la mercadería que trasladen en sus vehículos, remito o factura que acredite procedencia, carnet de manipulación de alimentos, así como también una adecuada refrigeración del producto si correspondiere, además de la respectiva habilitación del vehículo para el transporte de alimentos.