Familiares afirmaron sentirse abandonados y quieren que Mauricio Macri los reciba

En el marco de una sesión especial organizada por el Concejo Deliberante y que contó con la presencia de funcionarios, concejales y representantes de los distintos credos, familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido hace dos meses, manifestaron su impotencia y agradecieron “ser escuchados”.

Paola Constantini, esposa de Celso Oscar Vallejos y madre de sus tres hijos, contó que “fueron dos meses de muchas preguntas, de sentirnos a esta altura un poco abandonados, estamos acá para pedir que el señor presidente Macri nos reciba y nos explique qué es todo esto que está pasando, porque al día de la fecha no tenemos respuesta de nada”.

Asimismo, Paola pidió que “la búsqueda continúe, que sea más exhaustiva, necesitamos más tecnología, el país no tiene lo necesario para buscarlos. Pedimos que se alquile lo que se tenga que alquilar, que traigan lo que tengan que traer para seguir buscando porque tenemos un solo barco en la búsqueda y se trata de un barco ruso. Es una vergüenza que nuestro país no esté poniendo todo lo que tenga que poner para encontrarlos”.

Por su parte, Daniel Esteban Polo, papá del Cabo Primero Alejandro Polo, agregó que “si no fuera por los rusos, que a pedido nuestro, que le escribimos una carta a Vladimir Putin, mantienen la búsqueda en el mar, nadie estaría buscando hoy a nuestros familiares”.

Además, dijo que la Armada Argentina “tiene barcos pero falta una autorización, ya sea de Macri o de Aguad para que puedan salir a buscarlo”. Consultado por las respuestas brindadas a todos los familiares, Polo dijo que “son siempre las mismas, nunca nada, hace más de siete días que no hay ninguna información”.

Con respecto a las versiones, aseguró que “hay muchas y las hemos escuchado todas pero oficial no hemos tenido ninguna respuesta” y relató que no cree en ninguna: “Yo todavía lo espero. Hasta que no me digan acá está el cuerpo de tu hijo o acá está el submarino, yo todavía lo sigo esperando”.

Finalmente y con respecto al acto homenaje que los convocó este lunes en el recinto del HCD, Polo manifestó estar agradecido “por la posibilidad de ser escuchados” y agregó que “aunque nos cierren puertas, vamos a seguir buscando”.