¿Dónde está el “Piloto”…?

Los muestran en cuentagotas. Nadie sabe a ciencia cierta el por qué… Desde su entorno afirman que se debe a la cargada agenda municipal…otros, los más detractores, no quieren que aparezca en las fotos importantes. Lo cierto es que Carlos Fernando está “ausente” en muchas de las fotos oficiales. Sucedió en el anuncio del Fútbol de Verano; en la presentación de la empresa aéra LASA; por nombrar solo dos actos. Al parecer lo quieren “despegar” de las cercanías de Maria Eugenia (léase Vidal) , maxime luego de las ¿últimas? declaraciones sobre “chicas lindas” para atraer empresarios…que llevó inclusive a la mandataria a suspender la reunión que tenía programada con él para días posteriores a esos dichos.

Guillermo Montenegro se prepara para entrar a la cancha

EL CANDIDATO. María Eugenia Vidal se preocupa en mostrar a Guillermo Montenegro, hoy lo ven como su candidato a Intendente para las elecciones del 2019

Al que si se preocupan por mostrar, desde la Gobernación, en varios de los “retratos veraniegos” es el actual Diputado Nacional, oriundo de Mar del Plata, el bueno de Guillermo Montenegro, quien cursara sus estudios primarios en el Instituto Peralta Ramos de los Hermanos Maristas. El legislador es alguien ligado a los deportes, vinculado al rugby, primero como jugador de la primera división de Liceo Naval, y luego del retiro de la actividad, como entrenador de la primera división de su club. Hoy sueña con regresar a la ciudad que lo vio recorrer sus calles en su adolescencia.

Sería el candidato a intendente de María Eugenia Vidal

El creador de la Policía Metropolitana fue además Ministro de Justicia y Seguridad en 2007; embajador argentino en la República Oriental del Uruguay, y hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Estos “pergaminos” son más que suficientes para que desde el entorno de “Mariu” lo vean como potencial candidato a Intendente de General Pueyrredón para el 2019. La carta que piensa jugar el PRO en la interna de Cambiemos, y que relegaría las ganas del actual Presidente del Bloque de Diputados bonaerenses, el siempre pulcro y correcto de Maxi Abad. Así es como se ha visto al Guillermo en diferentes recorridas oficiales junto a la mandataria, tal el caso del lanzamiento del Operativo Sol, en las playas públicas y otros lugares.

Mourelle sigue su “cruzada” contra el Sindicato Municipal

Hernán Mourelle sigue su cruzada contra la dirigencia del Sindicato de Municipales y en una medida que afecta más a los trabajadores que a los propios sindicalistas, el titular de Economía le ordenó a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes, le corte el 1% de aporte al STM y que estaba destinado a los empleados comunales para el Fondo de Préstamos Personales. Un beneficio de más 30 años borrado de un plumazo.

La orden del “Francés”que ya comenzó a aplicarse

Por directivas del actual Secretario de Economia y Hacienda, desde el 29 de noviembre de 2017 solo se procederá a retener de los haberes de los agentes municipales afiliados el Sindicato solo el concepto correspondiente a la cuota sindical (2,50%), de este modo el beneficio que los obreros de ese sector tenían en el STM con códigos de descuentos para Proveeduría sindical y Fondo de préstamos personales, que se había creado el 23 de marzo de 1990 y correspondía el 1% sobre la categoría de Obrero 1, con 48 horas , dejó de ser tal.

Guardavidas…un lio que inventó el oficialismo

Desde las tiendas de los socios oficialistas no tienen dudas que el reciente kilombo con los guardavidas fue creado por el propio entorno de Arroyo. “Ellos sabían, desde octubre, que el balneario de la Perla 5 (Terrezas del Mar) estaba para adjudicar, pero no sabemos por qué razón no lo hicieron. Se cumplieron todos los plazos y desde el Emtur (Gabriela) Magnoler no lo resolvió en tiempo y forma…¿Los motivos?… su incapacidad”, enfatizan. No se quedaron ahí los socios de Cambiemos y directamente acusan, entre bambalinas, “al Gerente General (léase Mourelle) quien cuestionó el canon que ¡fue aprobado en su paso por el Concejo!”. Hoy muchos tienen la sensación que “si Mourelle sigue opinando sobre todo, la Comisión Evaluadora del HCD no tiene sentido” enfatizan desde el Deliberativo.

La Directora del Emtur, Mónica Rábano con el “boleto picado”

Siguiendo con el tema del EMTUR, a quien le auguran un futuro negro no es a otra que Mónica Rábano , Directora de Recursos Turísticos “quien ha tomado al Ente como propio” y que se apresta a ir a Tribunales por la denuncia en su contra por el desalojo compulsivo de Playa Chica, un lugar hoy en ruinas y que nadie pudo resolver, y es una de las varias causas en la que está denunciada. Quien también está con “miedito” no es otra que Gabriela Magnoler (FOTO), que atento a todos estos temas (sumado al del Estacionamiento de Playa Grande) se ve más afuera que dentro de esa repartición turística.

Estacionamiento de Playa Grande, camino a Tribunales

…y hablando de la cochera de Playa Grande, los radicales esperan que se conformen las comisiones para avanzar con el pedido de caducidad del permiso “ante el incumplimiento del pliego de bases y condiciones. No solo se hicieron en tiempo y forma el cumplimiento de los plazos para las obras, sino que se cambió el sentido del llamado”. Entienden que de autorizarse un boliche en el lugar, no solo se vendrán las demandas contra el Emtur, sino contra el Municipio “que finalmente tendrán que pagar los marplatenses todos.

Conflictos que pudieron haber frenado antes que explotaran

A 15 días del año, muchos son los que se preguntan cuándo se terminaran los conflictos con los que nació el 2018, o que veían como “el de los municipales, un kilombo mayúsculo; el de los guardavidas, otro conflicto desatado y que se podía haber solucionado de inmediato, el de la basura”, al que alguno califican como “la llave para un negocio que querían darle a dos empresas para ocupar el lugar de Tecsan… Hoy el Estado no controla y eso pasó en el Predio de Disposición Final”

Mar del Plata está siendo tomada por la Provincia

Varios son los que entienden que “Mar del Plata está siendo tomada por la Provincia. Primero vino un inocuo Toty Flores, Luego un inexperto Agustín Cinto, después Joaquín De la Torre, un experto en roscas politicas y ahora Mourelle”. Cada uno trae su libreto, cumple para lo que lo mandaron y parten con en busca de su “premio”. Hoy Toty Diputado Nacional, Cinto es el Administrador del Consejo de la Magistratura, De la Torre se llevó un Senador provincial…. “Solo nos resta esperar que retribución le dan a Mourelle…” y ver que se lleva a su partida el joven Secretario de Desarrollo Productivo de General Pueyrredón, Massimo Macchiavello… mascullan en los pasillos municipales.

El Grupo de Aplauso en el washapp oficial

Alguno que pudo ver un muro que denominan “De los funcionarios” en el Washapp, lo ha rebautizado como “El Grupo del Aplauso”. En el mismo cada uno de los secretarios, subsecretarios va contando la gestión de su área casi en forma directa. Las respuestas, luego de la narración de cada hecho que consideran “positivo ( como por ejemplo: “hoy rescatamos de la calle a 38 personas”; o “hoy le sacamos el Código de descuento al Sindicato de Municipales, se empieza a ver quién manda…”, aparecen los “¡Bien!”, “¡Felicitaciones”!y hasta íconos de manitos aplaudiendo… un mundo de fantasía que su autoalimenta hora tras hora a contramano y alimenta el ego de sus participantes.

En la Municipalidad pueden hacer un Master en Nepotismo

Nepotismo: ‘Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos’.La definición de la Real Academia Española (RAE) resume con claridad una práctica que en los puestos del actual gobierno municipal, lamentablemente se ha naturalizado. Los cargos de esposas, hijos/as, nueras/os, consuegros, novias y/o “acompañantes”, siguen engrosando el plantel comunal y con sueldos que alcanzan un promedio de 50 mil pesos.

Patricia Leniz en silencio, triplicó caros en Desarrollo Social

VENGAN TODOS A MI…Patricia Leniz triplicó el personal jerárquico de Desarrollo Social en una clara muestra del nepotismo que habita hoy la Municipalidad marplatense.

A nadie le se cae la cara ante tamaño despropósito. Hoy la Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, no solo ha sumado gente de su entorno familiar, sino que además ha llegado hasta casi ¡triplicar! el personal con cargo jerárquico, que se diferencia mucho de los cinco trabajadores que en su momento supo tener la hoy concejal (UCR) Vilma Baragiola para cumplir idéntica tarea. Saben que el límite es el 2019 y al parecer quieren hacer un “buen ahorro” a la hora del retiro, porque atento a los hechos difícil será que repitan una gestión que solo sobrevive por el apoyo tanto del gobierno provincial, como nacional.