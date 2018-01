Familiares del ARA “San Juan” se movilizaron ante la Base y volverán a concentrarse el lunes

Los familiares de los tripulantes del Ara San Juan se reunieron este viernes en las puertas de la Base Naval y pidieron que se continúe con la búsqueda a la vez que anunciaron una nueva concentración para este lunes a las 19, al cumplirse dos meses de la desaparición del submarino. “Nosotros tenemos la fe que ellos van a volver con vida”, aseguró Marcela Moyano, familiar de un tripulante en diálogo con “el Retrato…”

“A las 10 de la mañana tuvimos el parte de novedades, se habló sobre los buques que los están buscando y las zonas que están recorriendo. Son solo dos buques los que están haciendo las tareas de búsqueda y posiblemente este sábado zarpe para allá el Islas Malvinas”, sostuvo Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, tripulante del submarino desaparecido.

En tal sentido, indicó que los familiares de los tripulantes se concentraron sobre las 11 de la mañana en la entrada de la Base Naval, en donde se hizo una bendición y se rezó, pero no se hicieron cortes de calle. “La idea es hacer visible todo lo que estamos viviendo. La gente que iba pasando por la Avenida se solidarizó con bocinazos”, señaló.

En relación a la concentración que realizarán este lunes a las 19 en las puertas de la base naval donde los familiares harán oraciones y encendido de velas, en el marco de los dos meses de la desaparición del ARA San Juan, indicó que van a manifestar también “que no se pare con la búsqueda, que se sumen más medios para encontrarlos y también expondrán familiares de los tripulantes”.

“No hay fecha límite de búsqueda, hasta que no los encuentren no van a parar, pero ellos nos van informando cuales son los buques que están rastreándolos. Insistimos en la presencia del Ministro de Defensa y del presidente, porque son los que van a autorizar para que se sume el Austral y el Angelescu, los cuales pertenecen a otras instituciones que no es la Armada”, sustavo.

Asimismo, detalló que todos los familiares, independientemente de la ciudad en donde estén, se encuentran en contacto. “Nos tratamos de contener y sacarnos las dudas, es la forma que tenemos para ayudarnos”, expresó a la vez que resaltó que entre todos “se ha formado una familia de los 44, somos los que estamos tratando de sacar fuerza diariamente”.

“Hay que tratar de estar firmes y fuertes para seguir luchando con esto y que no se pare con la búsqueda como también se sumen buques para poder encontrarlos pronto”, aseguró la esposa del tripulante, Hernán Rodríguez.

Informe yanky: “Son conjeturas, no hay nada concreto, cierto ni menos comprobado”

Por otra parte se refirió al informe de un analista acústico, Bruce Rule, de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, que se reveló hace unas horas y el cual concluyó que el sumergible sufrió una implosión que lo destruyó por completo en una fracción de tiempo de 40 milisegundos. “Son todas conjeturas, no hay nada concreto, cierto ni menos comprobado. Estas teorías nos chocan y nos duelen, porque nosotros tenemos la fe que ellos van a volver con vida”, apuntó.

“Son todas hipótesis que de todos modos no podemos descartar, pero tampoco tomarlas como un dato certero. Más allá de la realidad que estamos viviendo, tenemos la esperanza de que ellos van a volver y hay muchos pensamientos o hipótesis contrarias”, describió a la vez que aclaró: “Trataremos de seguir en la fe y que Dios nos haga el milagro de que ellos aparezcan pronto”.

Seguidamente, hizo hincapié en que “vivir día a día es muy difícil. A la noche siento que lo extraño un montón, ya pasó el lapso de decir Hernán está navegando y caigo en la realidad, esto es lo que me bajonea y me pone mal. Me cuesta mucho hacerme la idea de que no va a volver o no va a estar más, no quiero pensar en eso”.

“Quiero pensar en que Hernán va a volver y va a estar conmigo. La lucha diaria es difícil, el hecho de ir a la Base, escuchar los partes, pasar por el lugar donde estaba el submarino y no verlo, es duro. Sé la vida de un hombre de mar como los riesgos, pero no lo acepto, porque no lo puedo soltar”, sostuvo.

Y agregó: “Los familiares estamos viviendo una agonía muy fuerte y tener tantas preguntas sin ninguna respuesta ni saber qué pasó con un submarino y que no lo puedan encontrar en la inmensidad del mar es increíble. Son muchas las dudas que tenemos, pero tratamos de estar firmes en la fe”.

Sesión Especial en el Concejo para recordar a los 44 tripulantes del ARA San Juan

Mediante Decreto de la Presidencia Nº 14/18, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon anuncia la convocatoria a una Sesión Pública Especial, ocasión en la cual se brindará un sentido homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

La Sesión se llevará a cabo el próximo lunes 15 de Enero a las 10 horas, se informó oficialmente.