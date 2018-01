El seleccionado juvenil de rugby marplatense inicio la pretemporada

A pesar de que los trabajos se iniciaron a mitad de 2017, esta semana se inició oficialmente la pretemporada del Seleccionado Juvenil de Mar del Plata, que cuenta con 40 chicos menores de 18 años que se entrenan para disputar en Marzo el Campeonato Argentino.

Luego de las muy buenas dos últimas actuaciones del Seleccionado Juvenil, en donde fue tercero en 2016 y 2017, se renovaron los esfuerzos y el Trébol es la primera Unión del país en iniciar el proceso 2018.



El staff será el mismo que el último año, con los entrenadores Fernando Reche (Head Coach), Darío Silenzi (backs), Sebastián Bisso (forwards) y Guillermo Estavillo (defensa), sumados a Miguel Álvarez (preparador físico) y Nicolás Parrota (Manager). También está Jorge Di Iorio para el trabajo en el scrum.

Después de 4 meses de prácticas, trials y amistosos, en diciembre el staff designó los 40 nombres que comenzarían la pretemporada y les dio un plan para que se entrenen durante ese mes.



Este lunes 8 comenzaron las prácticas, que se dividirán en enero y febrero en lunes, miércoles y viernes en la Pista de Atletismo (con 29 jugadores en Mar del Plata junto a Miguel Álvarez y 11 en Tandil con Luciano Pérez) y martes y jueves todos juntos en Unión del Sur para trabajos con pelota.

Al igual que el pasado año, en las prácticas hay distintos jugadores y entrenadores que colaboran con las mismas y enriquecen a los jugadores. Este martes estuvo presente Gregorio del Prete, ex Sportingy con pasado en los Seleccionados Juvenil, Mayor y de Seven de la Unión. Hoy milita en San Luis de La Plata y a pesar de que la próxima semana entrenará con el plantel de Argentina XV, aprovechó su paso por la ciudad para darle algunos consejos a los medio scrum.



Esta modalidad de entrenar todos los días dio muy buenos resultados y por ello el staff decidió repetir la fórmula.

También hay amistosos programados para Febrero, en donde se realizará el mismo cuadrangular que se inició en 2016 junto a las Uniones de Cuyo, Salta y Buenos Aires, que este año será el encargado de organizarlo.