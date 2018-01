Sívori: “Las Tasas Municipales en algunos casos el aumento supera el 600%”

La concejal de Unidad Ciudadana, Virginia Sivori, presentó un proyecto para que el Gobierno de Arroyo brinde especificaciones sobre los aumentos de Tasas de Servicios Urbanos que están comprendidos en el presupuesto correspondiente para este año. De acuerdo con los estudios y cálculos estimados por la edil, en algunos casos los aumentos alcanzan el 600%.

Lejos están las declaraciones mediáticas del intendente, Carlos Arroyo en las que anunciaba un aumento promedio 22% en las tasas. Según lo planteado por la concejal de Unidad Ciudadana “tenemos un estudio de cálculos que nos muestra que los aumentos de los servicios urbanos varían entre un 35 y 90% según las zonas, e incluso hay casos en los que superan el 600% de aumento”.

“Detectamos casos de vecinos del Barrio San Martín que recibirá un aumento del 211% al aumentar de $78,66 a $244,66 bimestral. Otro caso por la zona del Macro Centro que pasará de $298,91 a $546,65 con un aumento del 83%”, señalo Sivori.

En relación a la información que el Departamento Ejecutivo brindó a los concejales para el estudio y análisis del Presupuesto y de la Fiscal Impositiva, la edil reconoció que “nos vemos obligados a recurrir a este pedido de informe ya que al no contar con toda la información y no estar conformadas las Comisiones del Concejo Deliberante, no hemos podido generar el ámbito institucional para discutir y evacuar dudas y plantear nuestras inquietudes sobre el presupuesto de 2018”

Por último, Virginia Sívori, afirmó que “estos incrementos van a afectar directamente a los marplatenses y batanenses y están en línea con los aumentos permanentes que vienen implementando los Gobiernos Nacional y Provincial”, a la vez que agregó que se van a generar un fuerte rechazo en nuestra comunidad dando lugar a una enorme cantidad de reclamos en varias dependencias de la Municipalidad y, en particular, en la Defensoría del Pueblo.