Samanta Brandimarti, Reina de los Pescadores: “Hoy es un sueño cumplido”

En el marco de la elección de la XXXVI Fiesta Nacional de los Pescadores, la nueva Reina, de 22 años, dialogó con “el Retrato…” se refirió a que “se buscaba tener tres soberanas que representaran al puerto y a la ciudad como correspondía, sin importar medidas, altura, edades y demás” y confesó: “Hoy es un sueño cumplido y estoy muy feliz por eso”.

“Estoy muy contenta, todavía no terminó de caer con lo que pasó fueron días muy intensos de ensayos en la mañana, pruebas de vestidos en la tarde y demás, pero por suerte tocó un grupo hermoso y lo vivimos muy juntas y unidas”, resaltó la nueva Reina de los Pescadores que resultó electa junto con Nayla Guzmán de 18 años como primera princesa y Alejandra Maidana, de 46 años como segunda princesa.

En tal sentido, se refirió al momento de ser elegida y comentó que “todas en el fondo teníamos ganas de quedar, pero nunca se sabe la dimensión que tiene todo esto. Apenas dijeron mi número me quedé dura y me largué a llorar. No podía creer lo que me estaba pasando” y agregó: “A pesar que una lo desea, lo espera y lo ansía, el momento es inexplicable lo que se vive”.

En referencia a la preparación previa al evento indicó que el martes pasado fue la preselección de las 12 postulantes, donde se presentaron cada una de las chicas. “En la semana estuvimos todos los días con ensayos, se armaron coreografías de baile, de pasarela, se hicieron pruebas de vestido y se hizo un curso, el cual se llama Experto en Mar del Plata”, expresó.

En esta edición se modificó la regla que solo aceptaba solteras y sin hijos a la vez que se eliminó la barrera del tope edad. Es que este año se presentaron mujeres desde los 18 hasta los 75 años, y entre las postulantes quedaron mujeres de 46 y 36, incluso la electa como segunda princesa tiene 46 años. “Hubo diferentes edades, pero todas con un mismo objetivo. Se armó un muy lindo grupo”, aseguró.

“En este año la Fiesta de los Pescadores eliminó también todo lo que tenía que ver con un estereotipo ya marcado por la sociedad. El año anterior se eliminó la pasada en malla y este año los límites de edad, se podían presentar mujeres grandes y chicas”, explicó Samanta Brandimarti a “ el Retrato…”

En relación a lo anterior, resaltó que “es un ejemplo para que todas las mujeres se puedan animar y se puedan postular en las próximas preselecciones”a la vez que remarcó que “se buscaba tener tres soberanas que representaran al puerto y a la ciudad como correspondía sin importar medidas, altura, edades y demás”.

Asimismo, se refirió a lo que viene como nueva Reina y aclaró que durante estos días y hasta el 28 de enero van a estar en la Fiesta de los Pescadores desde las 11 hasta la 1 de la mañana con entrada es libre y gratuita para todo el público y en donde se desarrollarán diferentes shows y actividades. “El último día se hace la misa en la Sagrada Familia y se da por finalizada la fiesta”, comentó.

“Después de esto participaremos de diferentes fiestas, de hecho hoy estuvimos conociendo a otras reinas de las diferentes fiestas que se hacen en el país. Nos estuvimos incorporando al grupo y fue una experiencia muy linda”, sostuvo.

Por otro lado, la joven de 22 años oriunda de la ciudad, la cual trabaja en una empresa familiar y que también este año comenzará a estudiar la carrera de Licenciatura en Marketing, confesó que es la primera vez que se postula a concurso de este estilo.

“Es un sueño haber sido electa la reina de los Pescadores. Desde hace muchos años seguía esta fiesta como la del mar. Todas las chicas soñamos con tener la corona y poder representar a la ciudad y al puerto. Hoy es un sueño cumplido y estoy muy feliz por eso”, expresó Samanta a la vez que añadió: “Se viene un año de mucho trabajo y lo voy a tomar con mucha responsabilidad, humildad y amor por mi ciudad y el puerto”.