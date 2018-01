Mar del Plata saldrá beneficiada con la nueva ley de coparticipación federal

En el marco de la reforma de la ley de coparticipación federal, el presidente del bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos, Maximiliano Abad, dialogó con “el Retrato…” y resaltó que “se va a ver muy beneficiada la ciudad de Mar del Plata”.

En tal sentido, Abad explicó que “a Mar del Plata la va a favorecer mucho esta reforma, porque cuando se beneficia la provincia en la distribución se va a beneficiar la ciudad y Buenos Aires se vio muy fortalecida de este nuevo pacto fiscal y la recuperación del fondo del conurbano”.

“Vienen millones y millones de recursos a la provincia que van a ser destinados a obra pública y a la cuestión social, porque son las dos principales demandas que hay que atender. En esto se va a ver muy beneficiado la ciudad de Mar del Plata”, aseguró el diputado bonaerense.

Seguidamente, hizo hincapié en el apoyo de la Gobernadora de Buenos Aires a Mar del Plata y señaló que “más allá de las propias diferencias que puedan existir se sigue trabajando en equipo entre Nación, Provincia y Municipio para realmente tener una ciudad que esté a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, se refirió a las expectativas que tiene para este 2018, en el marco del nivel de conflictividad social que se vivió en el último tiempo. “Cuando se toman reformas profundas estructurales siempre se tocan intereses, pero estas tienen que ver con beneficiar al conjunto de los bonaerenses”,describió.

“Gobernamos para tener una provincia mejor y que el conjunto de los bonaerenses puedan disfrutar de una provincia que sale del atraso y se potencia hacia el desarrollo”, explicó el presidente del bloque Cambiemos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

“Es prematuro para configurar cuál va a ser el escenario de 2019”

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo ve este 2018 en cuánto a lo político. “Estamos abocados a gestionar porque tenemos la responsabilidad de llevar adelante los gobiernos en las distintas jurisdicciones, pero está claro que se empieza a reordenar el mapa político”, afirmó.

“Se ve diariamente cómo los distintos sectores empiezan a tener puente para ver cómo se van construyendo las distintas opciones, igual es prematuro para configurar cuál va a ser el escenario de 2019”, sostuvo Abad a la vez que destacó que desde su bloque siguen trabajando “en que el gobierno de las respuestas que los bonaerenses se merecen y en llevar adelante reformas para dejar atrás la provincia del atraso y ver como desde la potencia nació una provincia de desarrollo”.

Obras viales

En referencia a las obras viales, destacó que “el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires han traído mucha obra pública a la ciudad vinculado a asfalto, cordón cuneta, gas natural, agua potable y todo lo que realmente mejora la calidad de vida de los marplatenses” y agregó que también hay que trabajar en la obra de la circunvalación

Seguridad: “Estamos con la lupa puesta en la bonaerense”

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre la seguridad en la ciudad, afirmó que “se han hecho cosas en el verano para que Mar del Plata se potencie, creando playas públicas equipadas y una oferta teatral muy importante. Se generaron condiciones para eso. El operativo Sol está funcionando muy bien y hay que seguir trabajando para que la seguridad, que es para cuidar los intereses de los vecinos, día a día se mejore”.

“El gobierno ha trabajado no solo en policías formados y equipados como corresponde con la tecnología adecuada sino que además para que ese mal policía no esté más en la fuerza. Se ha cesanteado a una cantidad innumerable de efectivos y eso habla de que estamos con la lupa puesta en la bonaerense no solo para mejorarla y fortalecerla sino también para sacar al mal policía de la fuerza”, expresó.

“Con lo que se recauda de las playas públicas se colabora con el Hospital”

Por otra parte, se refirió al tema de la salud pública en la ciudad y comentó que “el gobierno de la provincia sigue trabajando para mejorar y ayudar a los hospitales. Se han hechos obras en el HIGA y se va a seguir trabajando en ese sentido, porque el presupuesto así lo indica como también se está colaborando mucho con el materno”.

“Con lo que se recauda de las playas públicas equipadas se colabora con el Hospital. Tanto el Ministerio de Salud de la Provincia como el gobierno tienen un compromiso muy importante con estas dos instituciones”, señaló.

Las campañas de prevención seguirán vigentes durante 2018

Por último, puntualizó en que en este 2018 seguirán “trabajando en campañas de prevención de la salud, como la de Lepoc y la de vida saludable, las cuales están vinculadas a una temática en particular, pero también se seguirán haciendo distintas acciones”.

“Fundamentalmente, hoy estoy abocado, más allá de estas cuestiones, a llevar adelante el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires y que tenemos que responder sacando las leyes que el gobierno necesita y todas las que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”, concluyó el diputado provincial en diálogo con “el Retrato…”