Casineros en pie de guerra: Anuncian movilización y corte de tránsito este viernes

Después de los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre el cierre de los casinos de Necochea, Mar de Ajo y Valeria del Mar, los trabajadores nucleados en la Asociación Empleados de Administración, Maestranza y Servicios y la Asociación Empleados de Casinos, en el marco de una conferencia de prensa realizada este jueves en la ciudad, convocaron para este viernes a las 19 una movilización frente al Casino Central y no descartaron llevar adelante un paro de actividades la semana próxima.

El secretario general de la Asociación Empleados de Casinos, Daniel Méndez, manifestó en diálogo con “el Retrato…” que “hoy la gente está confundía y descreída. La licitación tendría que haber sido un acto de tranquilidad para los trabajadores, pero lamentablemente se dieron estas circunstancias”.

En referencia al encuentro que tuvieron este jueves los representantes del gremio nucleados en la Asociación Empleados de Administración, Maestranza y Servicios y de la Asociación Empleados de Casinos, destacó que en el mismo se anunciaron los problemas que hay y que este viernes se manifestarán en las puertas del Casino Central a las 19 horas, en donde también cortarán el tránsito.

“Sino hay respuestas la semana próxima, en el encuentro evaluaremos qué medida vamos a tomar entre los dos gremio”, señaló el referente de la Asociación Empleados de Casinos a la vez que no descartó que se tome una medida de fuerza. “La semana que viene se viajará y se decidirá todo en conjunto con los trabajadores”, dijo.

Asimismo, señaló: “Hoy no tenemos respuestas para darle a la gente. Del cierre del casino de Mar de Ajó no sabíamos nada asique no podemos adelantar nada en cuánto a por qué tomaron esta decisión y a que día se efectivizará la misma, si es en forma inmediata o después de la temporada”.

En relación a lo anterior, resaltó: “No sabemos por qué toman esta decisión, no nos dieron ninguna explicación. Los casinos que cerraban eran Necochea y Valeria del Mar en un principio, asique ahora estamos esperando que justifiquen el por qué del cierre”.

“Hablamos con el presidente del instituto y en ningún momento nos manifestó la posibilidad de cerrar Mar de Ajó. Nos dijeron que nos quedáramos tranquilo porque tenían asegurada la continuidad laboral y 6 días después nos dicen que está cerrado”, describió.

Consultado por “el Retrato…” sobre qué va a pasar con los trabajadores afectados a los casinos que van a cerrar sus puertas indicó que “les dan garantía laboral. Tienen que elegir otro casino donde radicarse. Puede ser Pinamar para lo que es Mar de Ajó o Miramar los que son de Necochea. Asique van a tener que viajar todos los días”.

En referencia a la licitación de las máquinas tragamonedas, el dirigente gremial resaltó que “venía del 99 y a partir de ese año se fueron haciendo anuales. Las empresas prestadoras de servicio no hacían inversiones, porque por ahí el año próximo se tenían que ir, lo cual fue terrible porque no había inversión”.

Por otra parte, hizo referencia a los anuncios de Vidal en cuanto a la incrementación de la lucha contra la ludopatía y sostuvo que “se ha dialogado mucho sobre este tema y somos conscientes de que esto no trae un perjuicio a la sociedad”.

“El 70% de los enfermos de Ludopatía pasan por las máquinas tragamonedas y los casinos están manejados en cuánto a horario y demás por el Estado. En temporada abren de 10 de la noche a 4 de la mañana en cambio los bingos trabajan 20 horas por día”, apuntó Méndez y agregó en ese sentido: “Si vamos a cerrar los casinos de Necochea y Mar de Ajó por ludopatía, no tiene sentido que en los dos lugares haya quedado el bingo abierto”.