Gustavo Campana presenta en Mar del Plata su libro “Prontuario…”

El escritor, investigador y periodista Gustavo Campana, integrante del programa de Víctor Hugo Morales en AM 750, presentará en Mar del Plata su libro “Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición” , en un encuentro organizado por Abrazo Ciudadano y Ediciones Colihue

Será el jueves 18 a las 19 en el Centro Cultural La Casa de Enfrente ubicado en Córdoba y 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita y estará acompañado por Virginia Sívori, concejala de Unidad Ciudadana Mar del Plata – Batán y Vito Amalfitano, de Abrazo Ciudadano

Campana muestra en este libro cómo la traición de algunos supuestos representantes del campo popular ha sido un factor fundamental para que el neoliberalismo avance sobre los intereses del pueblo.

Ninguna de las fracturas que se presentaron desde el 10 de diciembre de 2015 en los partidos del campo nacional y popular entregaron beneficios proporcionales a la capacidad de destrucción, real y simbólica, que esas noticias instalaron. Todos, sin excepción, fueron datos funcionales al gran objetivo neoliberal: dividir a la fuerza opositora más importante y enmascarar el enemigo real, para confundir al argentino sin militancia ni encuadre partidario.

Como sucede con muchas palabras, la Real Academia Española aún no pensó la versión mayorista de traición y solo contempla su significado, para el mano a mano entre víctima y victimario. No hay definición académica que señale con exactitud, el verdadero poder de fuego de la estafa política, cuando la promesa engaña a millones. No existe palabra que pueda presupuestar el dolor, cuando un alto porcentaje de la población fue trampeada, desde un púlpito político.

Los traidores que fueron paridos por los partidos mayoritarios, cumplen un rol fundamental. Son fusibles del poder de naturaleza rastrera, furgón de cola, comparsa, mucamos descartables; pero siempre “partícipes necesarios”. Indispensables en la concreción del plan mayor. Para encantar mayorías, las corporaciones ordenan endulzar las promesas electorales que esconden proyectos anti-populares y dejan el trabajo sucio en manos de oportunistas profesionales, que se disfrazan de estadistas para enmascarar la verdad y ocultar proyectos inconfesables. Algunos colaboracionistas de segunda o tercera línea, son rápidamente carne de cañón del sistema. Apellidos que se pierden en la historia casi sin dejar rastros de su existencia, tras cumplir con las muertes por encargo. Los que desde su antigua representatividad se presentan como garantes del enemigo, se inmolarán hasta perder todo su capital político, durante el tiempo que demande el saqueo. Pero todos sin excepción, peones o reyes, serán imprescindibles y al final del cuento, transformarán su curriculum, en Prontuario.

A veces la derrota circunstancial parece eterna, pero más tarde o más temprano, la historia se encarga de poner las cosas en su lugar. Ni la lealtad, ni la traición, son biodegradables. Son eternas e imprescriptibles…

Gustavo Campana, pone en juego su currículum para hacer comprensibles estos tiempos aciagos, con la voluntad de que las deserciones que los posibilitaron, no caigan en el olvido.

Acerca de Abrazo Ciudadano

Es una construcción colectiva. Un grupo de vecinos marplatenses, trabajadores, profesionales, amas de casa, estudiantes, etc., que considera a la política como la herramienta transformadora de la realidad de las personas. Esa transformación que es susceptible de ser dirigida en distintos sentidos, se encara desde la perspectiva del campo nacional y popular.

Quienes forman parte de Abrazo Ciudadano provienen de distintas expresiones populares en el campo político, de diferentes extractos sociales, pero coinciden claramente en ese ideario, en la convicción de que “La Patria es el Otro”. Como colectivo político Abrazo Ciudadano viene trabajando en acciones directas con la comunidad, en medios de comunicación como así también en hechos solidarios y participando activamente tanto la defensa de los derechos adquiridos como en el acompañamiento a la lucha de los organismos de Derechos Humanos.

Desde 2016 Abrazo Ciudadano formó parte de la Mesa del Frente para La Victoria Mar del Plata Batán que formó la diputada nacional Fernanda Raverta con más de 30 organizaciones del campo nacional y popular. Y en la continuidad de ese camino, desde 2017 este espacio es una de las organizaciones que integran Unidad Ciudadana en Mar del Plata.