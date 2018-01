Metalúrgicos: 15 trabajadores no cobran su sueldo y la empresa amenazó que cerraría

Este miércoles se manifestaron en las puertas de la fábrica Metalúrgica Integrada Vivoratá para reclamar el pago de sueldos adeudados de diciembre, aguinaldo y un bono acordado en paritarias en noviembre.

Los 15 trabajadores de la empresa Metalúrgica Integrada Vivoratá, junto a representantes de la Unión Obrera Metalúrgica se manifestaron en las puertas de la fábrica, ubicada en Edison al 1100, para hacer visible el reclamo de sueldos adeudados.

José Luis Rocha (FOTO), Secretario General de la Unión Obrera Metalúrg ica (UOM), aseguró que “hace tiempo que estamos haciendo negociaciones para destrabar el conflicto y la respuesta de la empresa siempre fue negativa”.

Rocha agregó que “en la reunión que mantuvimos hoy con uno de los dueños, intentó callar al delegado de los trabajadores y además, nos dijeron que si insistimos la empresa va a cerrar”. Con retención de tareas a partir de hoy, los empleados se manifestaron en la puerta de la fábrica y aseguraron que “seguiremos así hasta que se solucione el conflicto”.

El dirigente gremial manifestó que se trata de una empresa “que está trabajando, por lo tanto no se entiende por qué no abonan los sueldos. No hay una situación de quiebra donde los empleados cumplen horario de trabajo y nada más, hay trabajo”.

“No han cobrado parte de la deuda de la primera quincena de diciembre, la segunda quincena del mismo mes, ni el aguinaldo ni el bono de fin de año acordado en paritarias en noviembre”, detalló el referente.

Rocha agregó que “hicimos una citaciónal Ministerio de Trabajo para destrabar el conflicto pero no se han presentado las autoridades de la empresa”. En este sentido, el Secretario General de la UOM manifestó que “continuará la medida de fuerza hasta que haya una respuesta”, finalizó.