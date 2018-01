Fiesta Nacional de los Pescadores, una tradición bien marplatense

A partir de este miercoles quedó inaugurada la Cantina de los Pescadores que abre sus puertas, tanto al mediodía como a la noche, para turistas y locales que gusten de comer los platos típicos en la banquina del puerto.

Con el tradicional corte de cintas, la colada de fideos y la elección de la Reina Nacional de los Pescadores, quedará inaugurada la Cantina hasta el 28 de enero tendrá las puertas abiertas, tanto al mediodía como a la noche, para recibir a los turistas y marplatenses que todos los años disfrutan platos típicos en la banquina del puerto.

En su edición número XXXVI, y con la participación de autoridades municipales, provinciales y nacionales, la Fiesta Nacional de los Pescadores tuvo sus particularidades, en palabras de la vocera, Lorena García, “tuvimos un final de año complicado para los marplatenses y para el sector portuario con los hundimientos del Repunte y del ARA San Juan, por eso en esta edición decidimos homenajear a todos los trabajadores de mar, ese es el leitmotiv de la fiesta”.

REINA NACIONAL DE LOS PESCADORES

Este año, los requisitos en esta oportunidad para postularse para ser la soberana que represente al puerto y a la ciudad, fueron otros, no hubo límite de edad ni era preciso ser soltera o no tener hijos, hechos que hicieron que muchas más mujeres se presentaran.

Según relató Lorena, estos últimos cambios “fueron muy positivos, todas las mujeres que se anotaron lo destacaron, es una oportunidad que les parecía rara pero divertida, muchas mujeres con ganas de representar a la ciudad y hacer cosas por Mar del Plata”.

Entre las finalistas, hubo “ dos mujeres de 46 años, que son madres y una de ellas abuela de dos nietos, y una mujer de 36. Incluso se anotó una mujer de 89 que no ha participado de la preselección y una señora de 76 que sí participó, no quedó entre las finalistas pero me dijo que se divirtió y garantizó que el año que viene vuelve”, señaló entusiasmada Lorena.

“Venimos modificando el reglamento hace tiempo, primero eliminamos el traje de baño porque las chicas no viajan en malla a representar a la ciudad por lo tanto quedaba obsoleto. Luego optamos por sacar el requisito que era ser joven, soltera y sin hijos. Hoy la verdad que no es impedimento tener hijos ni que tenga pareja, si la mujer puede organizar su situación familiar con los hijos y parejas no vemos por qué no podían representar a la ciudad”, detallo la vocera de la Fiesta.

CANTINA CON PLATOS TIPICOS

Hasta el 28 de enero, desde las 11 de la mañana y hasta la una de la madrugada, turistas y marplatenses podrán acercarse a disfrutar platos típicos como rabas, cornalitos, paellas, cazuelas de mariscos, empanadas y pastas con salsas de mar.

Con entrada libre y gratuita y sin pagar derecho de espectáculo, la tradicional carpa ubicada en la banquina de los pescadores ya tiene sus puertas abiertas. “Tendremos espectáculos tanto al mediodía como a la noche, con artistas locales sobre el escenario”, destacó Lorena.

Con respecto a los precios de los platos, aseguró que “siempre intentamos tener precios competitivos, esto es una Cantina, no es un restaurante, acá compartimos las mesas, es una comida de autoservice, asi que buscamos tener precios accesibles”.

Asimismo, indicó que “las porciones son abundantes, a veces se compran muchas cosas queriendo probar todo y ahí se hace un poco más caro y se termina dejando mucha comida. Son porciones para compartir y ahí se abarata el costo”, concluyó Lorena García.