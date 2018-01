El presidente del Consorcio Portuario, Martín Merlini, en nota con “el Retrato…”, destacó la función del directorio y comentó: “Se trabaja todo por consenso: no hemos tomado una sola resolución que no sea por unanimidad”, dijo también que “este puerto está yendo por la propia sustentabilidad” y que “el deseo de construir un draga propia en astilleros marplatenses sigue en pie”

“El empresario es el aporte necesario de capital, producción y conocimiento como para poder dar trabajo y generar mejores condiciones sociales en cualquier ciudad”, destacó el referente del Consorcio Portuario a la vez que puntualizó en que el empresario de la pesca “ha dado muchísimo trabajo, independientemente de las situaciones puntuales en que quieran sacar alguna ventaja”.

Y expresó que pese a lo anterior, lo importante “es la respuesta que uno da como administrador y cuál es el término de la ley que se marca para que se muevan dentro de ese entorno” a la vez que destacó en ese sentido la función del directorio hoy por hoy, que estuvo más de 50 meses sin funcionar.

“Este directorio fue nombrado en octubre de 2015 por la administración anterior. La ley dice que lo tengo que mantener y eso se respetó. A partir de eso, se trabaja todo por consenso: no hemos tomado una sola resolución que no sea por unanimidad”, señaló Merlini.

Además, comentó que “a pesar de tener grandes diferencias conceptuales en términos de política de administración portuaria con los integrantes del Directorio, todos hemos llegado al punto de darnos cuenta que el puerto está primero, más allá de las consideraciones personales” y destacó que “en ese ámbito democrático, donde están todas las voces representadas, se toman decisiones que van a beneficiar al puerto”.

“Hasta ahora no hemos tomado decisiones que afectaran la economía portuaria, al contrario han ido en beneficio de ello”, aseguró el presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata.

Consultado por “el Retrato…” sobre las mejoras de infraestructura indicó que “falta mucho todavía y que aún resta el servicio de cloacas en una parte del puerto en la que no hay como también empezar a trabajar sobre el proyecto de escollera norte, que vuelva a hacer un lugar de operación portuaria”.

En tal sentido, indicó que tienen “que ser ingeniosos en cuánto al presupuesto y también se necesitan apoyos para hacer pequeñas obras que hacen falta y lograr que la escollera norte tenga en sus 830 metros de extensión toda la utilización plena”.

En referencia a conseguir la sustentabilidad del puerto de la ciudad mediante el dragado, afirmó que en 2018 “se firmó un contrato específico por un valor y de mantenimiento del canal. Se va a empezar en julio o agosto para mantener la estructura del canal” y agregó que “primero se va a atacar la zona de giro y también va a haber noticias sobre qué hacer con la arena que se va juntando todo el año en el morro de la escollera sur”.

El deseo de construir la draga propia

En relación al deseo de construcción de una draga propia, manifestó que “el puerto de Mar del Plata por los volúmenes pequeños, comparados con otros puertos y con lo que los servicios de dragado internacionales prestan, encarece muchísimo a la hora de dragar. No es rentable, por lo que hay que buscar la sinergia con los otros puertos, lo cual es difícil por una cuestión de cercanía o hacer la draga propia”.

“El deseo de construir una draga propia en astilleros marplatenses sigue en pie, los cuales están en condiciones de hacerla”, remarcó a la vez que se refirió a los costos de construcción de la misma y señaló que para calcular eso “hay que ver el tipo de draga que se va a hacer, la medida y demás”.

Y añadió que hasta el momento no ha hablado de este tema con los empresarios de la pesca, pero que sí ha conversado con representantes de astilleros. “Hoy no es más que un sueño y deseo personal la construcción de la draga propia, pero el problema es económico”, aseguró.

Por último, describió que “este puerto está yendo por la propia sustentabilidad, lo cual nunca se pensó en hacer. La mayoría de los operadores, de hecho sigue pensando que el puerto no es rentable y yo estoy demostrando que sí lo es, que se puede con buena administración y con perspectiva de trabajo a mediano y largo plazo, dentro de las capacidades que el puerto tiene”.

“El puerto no gasta un peso en eso, pero una vez que ellos saquen todo hay que limpiar la zona y habrá que pedir ayuda para poder hacerlo ambientemente apto y económico. El problema que hubo en este puerto es que todo el mundo dijo que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hicieron y se aprovecharon de no hacerlo. Hoy le reclamamos a la gente que se haga cargo”, concluyó.