Le rodean el rancho a Carlos Arroyo…ahora le tocó el turno a Desarrollo Productivo

“Buscamos a una persona joven con muy buenos antecedentes profesionales y que está en condiciones de responder a este desafío que es muy importante”, señaló el Jefe Comunal ante la llegada de un nuevo funcionario “sugerido” por la Gobernación bonaerense. Por su parte, Mássimo Macchiavello remarcó que “esta es una ciudad con mucho potencial” ante la presencia del ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado.

En un acto realizado en el despacho principal de la Comuna y contó con la presencia del ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, e integrantes del gabinete municipal Carlos Arroyo le tomó juramento al nuevo Secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon, Mássimo Macchiavello.

“Le doy la bienvenida al nuevo Secretario de Desarrollo Productivo a esta etapa de la gestión, en la que comenzamos un nuevo período. En este período habrá cambios y este es uno de ellos”, dijo el Jefe Comunal antes de afirmar que “la Producción ocupa un rol fundamental dentro de nuestro Partido porque, dentro de otras cosas, tenemos un alto de desocupación. Esto significa que debemos crear fuentes de trabajo y la creación de esas fuentes de trabajo depende de la inversión y la inversión depende del arribo de nuevos capitales, de la instalación de nuevas fábricas y nuevos procesos de producción”.

“Para esto buscamos a una persona joven con muy buenos antecedentes profesionales y que está en condiciones de responder a este desafío que no es menor y es muy importante – continuó Arroyo –. He mantenido conversaciones con Mássimo y creo que hemos acertado en la elección. Vamos a tener un futuro promisorio porque la producción en Mar del Plata está creciendo rápidamente en muchos ítems. Es más, gran parte de la población misma del Partido no sabe o no conoce todas las industrias de primer nivel que están instaladas en la ciudad, algunas extraordinarias, y todo esto implica la necesidad de un Secretario que tenga conocimientos, se mueva mucho, sepa negociar y concertar políticas de futuro y planificar en la actividad comercial y económica moderna”.

MACCHIAVELLO: “ESTA ES UNA CIUDAD CON MUCHO POTENCIAL”

“Quiero agradecerle al Sr. Intendente por confiar en mi persona, sé que los desafíos son muy grandes, pero por suerte tiene un equipo muy capaz. También le agradezco al Gabinete Municipal la bienvenida que me dieron, como también a todas las autoridades presentes, a mi familia y a los vecinos de Mar del Plata y Batán que confían en esta gestión para llevarla adelante. Espero poder aportar desde mi visión al trabajo que se está haciendo”, fueron las primeras palabras de Macchiavello como Secretario de Desarrollo Productivo.

En este sentido, el flamante funcionario municipal destacó que “el Desarrollo Productivo es algo relevante para las inversiones y para el empleo, lo tengo muy claro. El desafío es muy grande, pero con humildad espero poder cumplir con todas las metas. Espero que me puedan acompañar en este camino que será arduo, pero a la vez muy gratificante”.

Macchiavello – es Politólogo de la Universidad Católica Argentina y fue representante de varias industrias como IBM y Cargill – también manifestó que “esta es una ciudad con mucho potencial, por ejemplo, cuenta con un polo industrial muy importante a explotar”.

TIZADO ESTA FELIZ…CELEBRÓ LA DESIGNACIÓN DE MACCHIAVELLO

Por su parte, el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, respaldó la designación de Mássimo Macchiavello al subrayar que “me pone muy contento que un funcionario tan joven como él llegue a Mar del Plata para trabajar en la gestión y por eso celebro su incorporación a la gestión. Desde el Ministerio lo vamos a acompañar”.