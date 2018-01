Hija del Jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo también marchó

El repudio a la decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria, no solo se da desde el sector que perdió a sus queridos familiares. También están aquellos hijos de los victimarios, como el caso de Erika Lederer, hija del segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo estuvo en la manifestacion y escrache a Etchecolatz en el Bosque de Mar del Plata.

La mujer que pasó desapercibida para la multitud, accedió a dialogar con algunos periodistas, con la salvedad que no quería fotos de ellas. En la ocasión dijo que “los que en los años `70 hacían las listas negras son los que hoy están en el poder”.

Mas adelante aseguro que “Cuando no hay justicia y hay mucho dolor la sociedad toda salimos a buscarla por eso donde vayan los iremos a buscar”

En otro pasaje de la charla remarcó “Si a los genocidas les van a dar beneficios y devolver favores políticos iremos nosotros a buscarlos” , para señalar “hoy estamos aquí en Mar del Plata ex hijos de genocidas y no podíamos no estar, porque estamos en contra de cualquier beneficio que se les otorgue a estos torturadores, violadores y represores”.