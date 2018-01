Daniel Marsicano…de Príncipe del Candombe a diputado de Uruguay

Los uruguayos lo consagraron como “El Príncipe del candombe” en el carnaval montevideano, y si bien su color de piel en un primer momento lo dejaba fuera de cualquier consideración popular, a fuerza de sacrificio y trabajo se ha convertido en el primer candombero rubio y alcanzar ese “título”.

El presente de Daniel Marsicano (38) hoy se divide en los proyectos para tomar parte para el carnaval uruguayo a fines de febrero y su potencial candidatura a diputado en las próximas elecciones presidenciales del 2019.

“Me han ofrecido esa posibilidad y la verdad no la esperaba. Siempre me he involucrado en temas sociales y de actualidad, pero lejos estaba de mi pensamiento ser legislador” dice en su visita a “el Retrato…” este charrúa que llegó a Mar del Plata junto a Kenia Acosta (primer vedete de la obra de Carmen Barbieri en el Corrientes) con la idea de tener un cuadro en “Magnifica”.

“Lamentablemente no se dio como pretendía, pero siempre está la posibilidad de alguna participación especial. Sucede que para fines de febrero ya debo regresar a Uruguay por los compromisos ya asumidos para el carnaval y la obra continúa hasta marzo” aclara más adelante sobre este presente profesional que lo trajo a Mar del Plata. “A pesar de eso tengo una especial consideración por Carmen (Barberi) quien me ha abierto las puertas de par en par, y si no hoy se ha podido es porque escapa a su posibilidades”

Recordó en sus inicios a la Dama del Candombe (Lida Melba Benavídez Tabárez ) una cantante afrodescendiente uruguaya, que lucho contra el racismo y la xenofobia, y fue la prmer mujer, negra, en cantar en La Soborna de París. “Ella fue la que me adopta a los 12 años , que es cuando empiezo a entender mucho más el candombe y a vivirlo desde adentro”

“Fue en el año 2005 cuando una amiga,Tina Ferreyra, me invita a participar de su comparsa. Ese fue mi debut en Isla de Flores ante 14 cuadras de gente. Ahí quedé y muchos comenzaron a llamarme para sus comparsas, hasta 4 ó 5 años cuando me bautizan “El príncipe del candombe” y se oficializa cuando Julio Sosa “Canela” (86), “El Rey…” me rebautiza como “El Príncipe del candombe”.

Marsicano hace un alto al hablar de Isla de Flores, contó que “es la calle que conecta Cuareim y Ansina, los dos barrios principales del candombe. Hace ya más de un siglo que cuerdas espontáneas pasean por esta calle, tradición que continúa hoy. Isla de Flores también lleva su segundo nombre, Carlos Gardel, en homenaje al gran cantor. Mientras la cuerda va pasando lentamente por las calles de Montevideo, su ritmo contagioso lleva a todos consigo, y la gente sale a la calle a bailar su candombe. A medida que va pasando la cuerda por las angostas calles de Montevideo, las puertas y ventanas de las casas se abren para recibir el mensaje que traen los tambores. En intervalos determinados por el jefe de la cuerda, los tamborileros paran su marcha, arman una fogata para afinar los tambores y continuar. Puro candombe”.

Su proyecto llevar el candombe a varias partes

Hoy entre sus proyectos figura “el de poder llevar el candom be a varias partes; que la gente lo conozca más en profundidad”, acotando que desde lo artístico “los uruguayos somos como más tímidos que el argentino, y nos cuesta un poco más”.

Señaló que “ahora me han propuesto hacer un reality acá en Argentina producido por MTV y Telefé, pero me cuesta exponer tanto mi vida que aún no le he resuelto. No sé, estoy viendo que haré”

El salto a la política de la mano de Lacalle

Actualmente tiene el ofrecimiento de parte de Luis Alberto Lacalle Pou, que irá nuevamente por la Presidencia en el 2019 por el Partido Nacional, de ser candidato a Diputado. “La idea en un primer momento me asustó, pero luego de analizarlo varios días, pensé ¿por qué no?. Nosotros tuvimos un ministro que fue panadero en el Gobierno de “Pepe” Mugica”

Alguien que aprecio me hizo ver que “tengo la “universidad de la calle” que muchos no cuentan, y es verdad. Desde muy chico ando en la calle y en estos últimos años estoy involucrado en lo social, tanto desde mi programa de radio, como desde mi vida personal”.

Ahondando más en esto afirmó que “luego que trascendiera en Uruguay esa propuesta de Lacalle Pou, me empezaron a llamar abogados, politólogos, escribamos para arme ánimo y aceptar la invitación”, entendiendo que “si bien hoy se de mis limitaciones, la posibilidad de armar un buen equipo de trabajo, me entusiasma. Creo que puedo devolverle al pueblo uruguayo todo lo que me ha dado”

Al referirse a Lacalle Pou recordó que “tanto su abuelo como su padre, fueron Presidentes y él va por el mismo camino. Sea candidato a diputado o no, lo voy a votar. Creo que es al sangre nueva que Uruguay necesita para salir del pozo que nos han dejado. Hace falta una gran renovación; hoy tenemos diputados de muchos años y a los más jóvenes se le hace medio imposible llegar”

Las prioridades de llegar a una diputación

En relación a las prioridades que impulsaría desde su banca, en caso de ser electo, indicó que “trabajaría en primer lugar por la seguridad. Hoy la inseguridad en mi país es bravísima a pesar que solo somos 3.400.000 habitantes”, remarcando que “debemos mirar mas hacia adentro y analizar el tema de los salarios. En mi país nadie que trabaje en un supermercado puede alquilar por si solo porque el sueldo no da…”

Finalmente dijo que cuenta “con una serie de proyectos que, llegue o no, pienso sumar a Lacalle Pou”. Hoy su presente está en “disfrutar de esta Mar del Plata maravillosa” y “pensar en dar lo mejor en el candombe del carnaval uruguayo que ya está llegando”